Copilul ar fi găsit o sticlă lăsată nesupravegheată și, în timp ce o manipula, ar fi dus-o la gură. Familia a intervenit imediat și a solicitat ajutor de urgență, temându-se de o posibilă intoxicație cu combustibil, relatează quintanaroohoy.com.

Paramedicii ajunși la fața locului i-au acordat copilului primul ajutor și au decis transportarea lui la spitalul IMSS Bienestar din Tulum, unde a fost preluat de echipele medicale și internat sub supraveghere.

La momentul internării, starea sa era descrisă ca fiind delicată, dar stabilă. Medicii au activat protocoalele specifice în astfel de cazuri, efectuând investigații pentru a exclude posibile complicații la nivel respirator sau digestiv.

Riscurile ingestiei de combustibil

Specialiștii atrag atenția că ingerarea de combustibili poate provoca leziuni grave, inclusiv iritații severe ale căilor respiratorii, afectarea plămânilor și complicații digestive, motiv pentru care monitorizarea medicală este esențială în primele ore.

Familie de origine română

Surse neoficiale au precizat că familia copilului ar fi de origine română și ar locui în prezent în zona Tulum.

Minorul rămâne internat sub supraveghere medicală.