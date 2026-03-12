Acest al doilea proces, care urma să aibă loc începând cu 17 martie la San Isidro (la nord de Buenos Aires), cu trei zile de audieri pe săptămână, este programat acum pentru 14 aprilie, cu doar două audieri săptămânale - cu excepţia cazului în care instanţa ia o decizie ad-hoc.

Şapte membri ai echipei medicale, în faţa instanţei

Şapte membri ai unei echipe de profesionişti din domeniul medical (medic, psihiatru, psiholog, asistente) care l-au înconjurat pe Maradona vor fi judecaţi pentru a stabili dacă a existat o neglijenţă fatală sau chiar conştientă, care a dus la moartea legendei fotbalului argentinian sau dacă, dimpotrivă, moartea a fost rezultatul inevitabil al unui corp epuizat de excese şi dependenţe.

Inculpaţii sunt judecaţi pentru „omucidere cu rea-intenţie”, adică neglijenţă comisă ştiind că ar putea duce la moarte. Aceştia riscă între 8 şi 25 de ani de închisoare.

Diego Maradona a murit la vârsta de 60 de ani, pe 25 noiembrie 2020, din cauza unei crize cardiorespiratorii şi a unui edem pulmonar, în timp ce se recupera la o reşedinţă privată din Tigre, la nord de Buenos Aires, în urma unei intervenţii neurochirurgicale fără complicaţii.

Primul proces, anulat după un scandal

Primul proces a fost clasat în mai 2025, după peste 20 de audieri şi 44 de martori care au depus mărturie, în mijlocul unui scandal: una dintre cele trei judecătoare participase, fără ştirea tuturor, la o miniserie documentară despre caz, în care a jucat şi ea.

De atunci, ea a fost demisă din funcţie. Conform rezoluţiei instanţei de miercuri, un acord privind „o reducere oportună şi ţintită” a listei martorilor planificaţi (maxim o sută) a permis o reorganizare a programului, precum şi a ritmului procesului, cu două audieri pe săptămână în loc de trei.

Începerea procesului la mijlocul lunii martie ar fi forţat suspendarea acestuia de mai multe ori în săptămânile următoare, din cauza succesiunii de sărbători legale între sfârşitul lunii martie şi începutul lunii aprilie, inclusiv Paştele, potrivit relatărilor din presă care citează surse judiciare.

Instanţa nu a specificat o durată estimată a procesului, a cărui versiune iniţială, programată pentru 2025, a atras o atenţie semnificativă din partea presei argentiniene şi internaţionale.