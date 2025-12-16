Pentagonul pregătește o reorganizare majoră a armatei SUA. Administrația Trump vrea mai puțini generali și amirali

Stiri externe
16-12-2025 | 14:49
Donald Trump
Getty

Pentagonul lucrează la o reorganizare profundă a statului major al armatei americane, care ar reduce considerabil numărul de generalilor cu patru stele şi importanţa comandamentelor din Europa şi Africa.

autor
Adrian Popovici

„Dacă va fi adoptat, planul va lansa unele dintre cele mai importante transformări la vârful armatei din ultimele decenii, în parte ca urmare a promisiunii lui (secretarul apărării Pete) Hegseth de a pune capăt statu-quo-ului şi de a reduce numărul generalilor cu patru stele din forţele armate”, a precizat ziarul, citând „cinci persoane la curent cu situaţia”.

Şeful Statului major interarme al SUA, generalul Dan Caine, urmează să prezinte detaliile planului lui Pete Hegseth „în zilele următoare”, a adăugat ziarul.

În septembrie, într-o iniţiativă inedită, Pete Hegseth şi preşedintele Donald Trump i-au convocat pe cei mai importanţi gradaţi americani la baza aeriană Quantico din Virginia, şeful Pentagonului cerând atunci în special ca armata să dea pagina „deceniilor de declin”.

În mai, el a ordonat reduceri semnificative ale numărului de ofiţeri superiori, cu o scădere de cel puţin 20% a numărului de generali şi amirali cu patru stele. Mai mulţi înalţi responsabili ai armatei americane au fost de asemenea forţaţi să se retragă, de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, în ianuarie.

Citește și
donald trump
Președintele Donald Trump a depus plângere împotriva BBC şi cere despăgubiri de 10 miliarde de dolari
Summit în Finlanda. Nicușor Dan: ”Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace”

Sursa: Agerpres

Etichete: donald trump, armata sua,

Dată publicare: 16-12-2025 14:30

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
Președintele Donald Trump a depus plângere împotriva BBC şi cere despăgubiri de 10 miliarde de dolari
Stiri externe
Președintele Donald Trump a depus plângere împotriva BBC şi cere despăgubiri de 10 miliarde de dolari

Președintele Donald Trump a depus plângere împotriva grupului audiovizual britanic BBC şi solicită 10 miliarde de dolari drept despăgubire, în special pentru defăimare.

Rusia, condamnată la CEDO pentru măsuri abuzive luate împotriva unor organizații ale lui Navalnîi. Peste 100 de plângeri
Stiri externe
Rusia, condamnată la CEDO pentru măsuri abuzive luate împotriva unor organizații ale lui Navalnîi. Peste 100 de plângeri

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marţi Rusia pentru numeroase măsuri luate împotriva unor organizaţii legate de opozantul Aleksei Navalnîi, măsuri menite să elimine opoziţia, informează AFP.

Ucraina ”a pierdut deja teritorii, ca să fiu sincer”. Donald Trump spune că a vorbit recent cu preşedintele Vladimir Putin
Stiri externe
Ucraina ”a pierdut deja teritorii, ca să fiu sincer”. Donald Trump spune că a vorbit recent cu preşedintele Vladimir Putin

Statele Unite afirmă că au oferit Ucrainei garanţii de securitate "foarte puternice", comparabile cu protecţia oferită de NATO, dar totuşi acceptabile, în opinia lor, pentru Rusia.

Recomandări
Summit în Finlanda. Nicușor Dan: ”Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace”
Stiri Politice
Summit în Finlanda. Nicușor Dan: ”Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace”

Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, în Finlanda, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, iar în cursul serii va pleca în Regatul Unit, unde rămâne până miercuri.

Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, dus la DNA. Este acuzat că a intermediat o mită pentru directorul general RAR
Stiri actuale
Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, dus la DNA. Este acuzat că a intermediat o mită pentru directorul general RAR

Răzvan Cuc a fost ridicat de DNA din locuința sa de lângă București. El este vizat de suspiciuni de corupție într-o anchetă în care se vorbește despre o șpagă uriașă promisă directorului general al RAR.

Apel istoric al unui general britanic: Trebuie să fim pregătiți să ne moară fiii și fiicele contra Rusiei
Stiri externe
Apel istoric al unui general britanic: Trebuie să fim pregătiți să ne moară fiii și fiicele contra Rusiei

Tot mai multe familii din Regatul Unit vor ajunge să „înțeleagă ce înseamnă sacrificiul pentru națiunea noastră”, în timp ce țara încearcă să descurajeze o posibilă confruntare cu Rusia, a declarat șeful armatei britanice.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 16 Decembrie 2025

48:27

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Decembrie 2025

01:47:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28