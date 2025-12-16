Pentagonul pregătește o reorganizare majoră a armatei SUA. Administrația Trump vrea mai puțini generali și amirali

Pentagonul lucrează la o reorganizare profundă a statului major al armatei americane, care ar reduce considerabil numărul de generalilor cu patru stele şi importanţa comandamentelor din Europa şi Africa.

„Dacă va fi adoptat, planul va lansa unele dintre cele mai importante transformări la vârful armatei din ultimele decenii, în parte ca urmare a promisiunii lui (secretarul apărării Pete) Hegseth de a pune capăt statu-quo-ului şi de a reduce numărul generalilor cu patru stele din forţele armate”, a precizat ziarul, citând „cinci persoane la curent cu situaţia”.

Şeful Statului major interarme al SUA, generalul Dan Caine, urmează să prezinte detaliile planului lui Pete Hegseth „în zilele următoare”, a adăugat ziarul.

În septembrie, într-o iniţiativă inedită, Pete Hegseth şi preşedintele Donald Trump i-au convocat pe cei mai importanţi gradaţi americani la baza aeriană Quantico din Virginia, şeful Pentagonului cerând atunci în special ca armata să dea pagina „deceniilor de declin”.

În mai, el a ordonat reduceri semnificative ale numărului de ofiţeri superiori, cu o scădere de cel puţin 20% a numărului de generali şi amirali cu patru stele. Mai mulţi înalţi responsabili ai armatei americane au fost de asemenea forţaţi să se retragă, de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, în ianuarie.

