El a calificat-o drept „alegerea corectă”, susţinând că şi Europa a achiziţionat în trecut produse energetice din Rusia, relatează news.ro, care citează ABC News.

Trump a scris într-o postare, luni dimineaţă (ora locală), că „Uniunea Europeană a plătit Rusiei 250 de miliarde de dolari pentru energie” şi a adăugat: „Am făcut alegerea corectă pentru poporul american - ÎNTOTDEAUNA, AMERICA PE PRIMUL LOC!”

Trump nu a specificat perioada la care se referă când a vorbit de suma de 250 de miliarde de dolari. Estimările Centrului pentru Cercetare în Domeniul Energiei şi Aerului Curat, care urmăresc cât a cheltuit UE pentru importul de combustibili fosili din Rusia de la începutul războiului cu Ucraina, se aliniază aproximativ cu cifra menţionată de Trump, menţionează ABC News.

Critici la adresa deciziei lui Trump

Declaraţiile lui Trump vin după ce un grup restrâns de senatori din ambele partide s-a pronunţat împotriva planului administraţiei Trump de a ridica sancţiunile asupra petrolului rusesc şi de a importa un nou stoc, pe fondul creşterii vertiginoase a preţurilor în SUA. Mai mulţi senatori, într-o declaraţie dată duminică, au îndemnat administraţia să-şi revizuiască decizia, având în vedere războiul în curs cu Ucraina şi interdicţia privind importurile de energie din Rusia.

„Statele Unite nu ar trebui să-i ofere lui Putin o salvare financiară în timp ce Rusia continuă să ucidă civili ucraineni. Administraţia trebuie să-şi schimbe imediat decizia”, au scris senatorii în declaraţie.

Trump a anunţat vineri că a încheiat un acord cu liderul rus Vladimir Putin pentru a importa imediat 300.000 de tone de motorină, cu promisiunea că vor urma alte milioane.

Declaraţia a fost semnată de senatorii republicani Susan Collins, Thom Tillis, John Curtis şi Lisa Murkowski, precum şi de senatorii democraţi Jeanne Shaheen, Richard Blumenthal şi Ron Wyden.

Senatorii au susţinut, de asemenea, că această măsură încalcă o lege din 2022 care interzice importurile de energie din Rusia şi deschide calea pentru ca Rusia să poată beneficia financiar în războiul său împotriva Ucrainei.

„Decizia preşedintelui Trump de a permite importurile de motorină rusească în SUA contravine în mod direct acestei legi. Administraţia nu a consultat Congresul şi nici nu a prezentat vreo explicaţie care să justifice decizia sa, aşa cum prevede legea”, au scris senatorii în declaraţie.

În aprilie 2022, Congresul a adoptat Legea pentru încetarea importurilor de petrol rusesc, care interzice importurile de produse energetice din Rusia. Deşi legea îi permite preşedintelui să ridice interdicţia în anumite condiţii, aceasta impune prezentarea unei justificări către Congres înainte de a face acest lucru, lucru care, susţin senatorii, nu s-a întâmplat.

Zelenski acuză o „slăbiciune evidentă”

La rândul său, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat aspru această decizie, afirmând într-un interviu acordat ABC News în weekend că acordul dovedeşte o „slăbiciune evidentă”.

„Este în favoarea Rusiei - permiţându-i să ucidă mai mult, să ducă războiul mai mult timp, să aibă şi mai puţin respect faţă de America şi să provoace pierderi şi pagube şi mai mari lumii”, a spus el. „Contăm pe sprijinul echitabil al Americii pentru apărarea vieţilor noastre, pentru apărarea poporului din Ucraina şi pe faptul că Statele Unite vor purta o discuţie pe măsură cu Rusia. Una fermă, nu una slabă”, a arătat Zelenski.

Decizia lui Trump vine la câteva săptămâni după ce a semnat Legea bipartizană Lindsey O. Graham privind sancţionarea Rusiei şi a Iranului, care autorizează impunerea de tarife asupra ţărilor care continuă să achiziţioneze petrol rusesc. Acum, unii senatori, precum Tillis, afirmă că acţiunea recentă a lui Trump contravine eforturilor depuse în cadrul legislaţiei respective.

„O resping în totalitate”, a declarat Tillis duminică, în emisiunea „Meet The Press” de la NBC. „Dacă preşedintele Trump doreşte să pună capăt tensiunilor legate de aprovizionarea cu energie, în primul rând, trebuie să rezolve situaţia din Iran şi, în al doilea rând, să recunoască faptul că Vladimir Putin, nu Zelenski, a declanşat acest război. Iar Vladimir Putin este cel care poartă responsabilitatea pentru preţurile energiei, în măsura în care acestea provin din acea parte a lumii”, a arătat Tillis.

Senatorul a afirmat că acordul de achiziţionare a motorinei ruseşti „în esenţă, subminează eforturile lui Lindsey Graham de a promova proiectul de lege privind sancţiunile”.

Republicanii care susţin acordul: „Ascultă vocea poporului american”

Cu toate acestea, alţi republicani continuă să-l susţină pe Trump, printre care şi Tom Emmer, liderul majorităţii din Camera Reprezentanţilor, care este un susţinător fervent al Ucrainei şi a votat anterior în favoarea impunerii de sancţiuni împotriva Rusiei.

Emmer a declarat duminică la ABC News că acordul este „un alt exemplu al modului în care preşedintele gândeşte în afara tiparelor” pentru a răspunde îngrijorărilor publicului american cu privire la preţurile ridicate ale petrolului şi gazelor, prin importul de combustibil în SUA înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. „El ascultă vocea poporului american. Poporul american suferă din cauza pieţei mondiale în ceea ce priveşte motorina şi combustibilul în general”, a spus Emmer.

Emmer a salutat, de asemenea, acordul ca fiind o altă tactică în încercarea lui Trump de a media un acord de pace între Rusia şi Ucraina. „Cred că acesta este doar un alt pas în încercarea de a rezolva această problemă”, a spus el.