Departamentul de Justiţie al SUA a anunţat sâmbătă că investighează dacă cinci reţele de televiziune, între care Fox News, au încălcat legile federale antitrust prin decizia lor de a boicota transmisiunile de la Casa Albă, ca urmare a deciziei acesteia de a retrage acreditările reporterilor de la trei organizaţii media, inclusiv CNN, relatează Reuters.

Reţelele aflate sub investigaţie sunt ABC, CBS, CNN, NBC şi Fox News, a precizat Departamentul de Justiţie.

„Boicoturile colective între concurenţi comerciali pot încălca Legea Sherman”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului Justiţiei. „Divizia Antitrust desfăşoară pur şi simplu o anchetă pentru a stabili dacă aceste organizaţii de ştiri au încălcat legile antitrust”, a adăugat el.

Ancheta este cea mai recentă dintr-o serie de confruntări dintre administraţia Trump şi marile organizaţii media. Preşedintele Donald Trump a calificat în repetate rânduri presa mainstream drept „fake news” şi intră frecvent în conflict cu reporterii acestora.

Această acţiune exercită, de asemenea, presiune juridică şi, potenţial, financiară asupra presei pentru a continua acoperirea mediatică a preşedintelui, chiar şi atunci când nu sunt de acord cu modul în care Casa Albă le tratează.

Ancheta vine după săptămâni de tensiuni între Casa Albă şi presă.

Trump spune că acoperirea mediatică a președintelui SUA este „un privilegiu, nu un drept”

Pe 19 septembrie, Casa Albă a interzis accesul în clădire al reporterilor de la CNN, Politico şi MS NOW, revocându-le acreditările. Casa Albă a declarat că acoperirea mediatică a preşedintelui este un „privilegiu, nu un drept”.

Posturile de ştiri au dat în judecată administraţia, susţinând că excluderea lor încalcă Primul Amendament, iar Casa Albă ia măsuri de represalii ca urmare a modului în care au relatat evenimentele.

CNN este una dintre cele cinci organizaţii de ştiri - alături de ABC, CBS, Fox News şi NBC - care alcătuiesc grupul principal de televiziuni acreditate la Casa Albă. Acestea împart costurile acoperirii activităţii preşedintelui, organizează pe rând transmisiunile şi distribuie materialele video către posturile de ştiri din toată ţara.

Toate cele cinci reţele de televiziune care acoperă activitatea Casei Albe, inclusiv Fox News, şi-au suspendat transmisiunile în semn de solidaritate şi au refuzat să asigure o acoperire media de înlocuire.

Casa Albă a restabilit acreditările pe 24 septembrie, după ce judecătorul districtual american Timothy Kelly a hotărât că interdicţia este probabil neconstituţională şi a ordonat administraţiei să „restabilească şi să reabiliteze imediat” accesul acestora. Cu toate acestea, disputele privind accesul la anumite evenimente prezidenţiale şi repartizarea sarcinilor în cadrul grupului de presă au continuat şi după aceea.