În faţa unui public entuziast, el a spus: „Mă gândeam fie la Atlantic, fie la Pacific (…) L-am putea numi «Oceanul Trump»... sau «Oceanul Americilor», ceva de genul acesta”, a sugerat el. Apoi a adăugat: „Înainte să plec, cred că ar trebui să avem un ocean”.

Această nouă propunere se înscrie într-o serie de iniţiative de schimbare a unor denumiri geografice. Donald Trump a luat deja decizia, în ianuarie 2025, de a redenumi Golful Mexicului în „Golful Americii”, stârnind tensiuni puternice cu ţara vecină.

La sfârşitul lunii august, locatarul Casei Albe a semnat un decret prin care Lacul Ontario, situat la graniţa dintre Statele Unite şi Canada, ar urma să devină „Lacul Americii”. Şi în acest caz, partea canadiană a fost nemulţumită de idee.

Luna trecută, a venit rândul statului New Mexico să se afle în vizorul său: Donald Trump a propus redenumirea acestuia în „Noua Americă”, nume pe care îl considera „mai prestigios” pentru acest teritoriu „cu un potenţial incredibil”.

Tot la începutul lunii trecute, el a sugerat ca Strâmtoarea Ormuz să fie redenumită Strâmtoarea Trump.

Pe plan intern, el a vrut ca Centrul Kennedy să poarte şi numele lui, dar justiţia i-a respins acest demers.