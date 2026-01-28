Profesorul Paul Hunter, expert în boli infecțioase la Universitatea East Anglia, a declarat că detectarea virusului Nipah la granițele statelor poate fi dificilă, ținând cont de perioada de timp care trece până când oamenii încep să dezvolte simptome după ce s-au infectat cu acest virus.

Expert: risc global redus, dar vigilența rămâne necesară

Autoritățile din India au transmis că dețin în prezent controlul asupra epidemiei de virus Nipah, după ce două cazuri au fost confirmate în estul statului Bengalul de Vest.

Mai multe țări din Asia și-au înăsprit controalele medicale și supravegherea din aeroporturi pentru toate persoanele care sosesc din India.

Toate persoanele de contact ale celor doi pacienți infectați în India au fost plasate în carantină și testate, potrivit informațiilor transmise de Guvernul indian.

Profesorul Paul Hunter a declarat: „Deși Nipah este o infecție foarte gravă, este puțin probabil să genereze un risc semnificativ de răspândire la nivel global, întrucât riscul de transmitere de la o persoană la alta este scăzut”.

Pericolul mutațiilor persistă

„R0 (numărul persoanelor cărora o persoană infectată le transmite virusul) este mai mic de 1,0. Cu toate acestea, nu ne putem complăcea, deoarece, așa cum am putut vedea recent, anumite virusuri pot suferi mutații pentru a-și crește infecțiozitatea. De asemenea, perioada lungă de incubație face ca detectarea la granițe să fie foarte dificilă”, a adăugat expertul britanic.

Virusul Nipah are o rată de mortalitate foarte ridicată și a fost detectat în trecut în mai multe regiuni din Asia.

Potrivit Agenției pentru Securitate Sanitară din Regatul Unit (UKHSA), deși riscul pentru majoritatea oamenilor rămâne foarte scăzut, este important ca persoanele care călătoresc în zonele afectate să înțeleagă natura virusului.

Agenția a precizat că nu au fost înregistrate cazuri în Regatul Unit.

Ce este virusul Nipah și care sunt simptomele sale

Experții în sănătate știu deja că virusul Nipah se poate transmite de la animale la oameni și prin alimente contaminate sau, în mod direct, de la om la om. Virusul a fost identificat pentru prima dată în 1999, în timpul unei epidemii izbucnite în rândul crescătorilor de porci din Malaezia și Singapore. Liliecii fructivori contribuie la răspândirea virusului, deși UKHSA a afirmat că există dovezi că acesta poate infecta și alte animale, inclusiv porci, câini, pisici, capre, cai și oi.

Persoanele infectate dezvoltă simptome într-un interval cuprins între patru și 21 de zile de la infectare, care debutează, de regulă, cu o stare asemănătoare gripei sau cu febră. De asemenea, pacienții pot dezvolta pneumonie și alte probleme respiratorii.

Complicații severe și rată ridicată de mortalitate

Cea mai gravă complicație este encefalita (inflamația creierului) sau meningita, care apare, de obicei, între trei și 21 de zile de la infectare, potrivit UKHSA.

Se estimează că între 40% și 75% dintre persoanele infectate cu virusul Nipah mor din această cauză, iar supraviețuitorii pot rămâne cu dizabilități complexe, precum convulsii persistente și modificări de personalitate. Țările în care au fost raportate anterior focare epidemiologice sunt India, Bangladesh, Malaezia, Filipine și Singapore.

UKHSA a precizat că multe infecții la oameni sunt cauzate de consumul de fructe sau produse din fructe, precum sucul de curmal crud sau parțial fermentat. Acestea pot fi contaminate cu fecale, urină sau salivă provenite de la lilieci fructivori infectați. Transmiterea de la om la om este posibilă și prin contact apropiat cu o persoană infectată sau cu fluidele sale corporale, situație documentată în Bangladesh și India.

În prezent, nu există un tratament specific dovedit pentru vindecarea infecției cu virusul Nipah și nu este autorizat niciun vaccin preventiv, deși cercetările sunt în desfășurare.



