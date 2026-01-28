E-mailul a fost trimis marți seara și făcea referire la concedierea unui număr mare de angajați din SUA, Canada și Costa Rica, ca parte a unui efort de „consolidare a companiei”.

Mesajul pare să fi fost distribuit accidental, fiind retras la scurt timp după trimitere.

Miercuri dimineață, Amazon a anunțat oficial reducerile de personal, descriindu-le drept parte a unui plan de „eliminare a birocrației” din cadrul companiei. Beth Galetti, vicepreședinte senior responsabil de experiența angajaților și tehnologie, a declarat că Amazon nu intenționează să facă „reduceri ample la fiecare câteva luni”, făcând referire la concedierea a 14.000 de angajați din zona corporativă anunțată în luna octombrie, scrie BBC.

„Deși multe echipe și-au finalizat schimbările organizaționale în octombrie, alte echipe nu au încheiat acest proces decât acum”, a explicat ea.

Amazon are aproximativ 1,5 milioane de angajați la nivel global, dintre care circa 350.000 ocupă poziții corporative. Compania nu a precizat unde vor avea loc cele mai recente concedieri sau ce țări vor fi afectate.

Ce este proiectul Dawn

Marți, o versiune preliminară a unui e-mail redactat de Colleen Aubrey, vicepreședinte senior în cadrul Amazon Web Services (AWS), a fost inclusă într-o invitație de calendar trimisă de un asistent executiv unui număr de angajați Amazon.

Titlul invitației era „Send Project Dawn email”, o aparentă referire la numele de cod folosit de Amazon pentru aceste concedieri. Deși mesajul confirma că reducerile de personal vor avea loc la nivelul companiei, angajații nu fuseseră încă informați oficial.

„Aceasta este o continuare a eforturilor pe care le desfășurăm de peste un an pentru a consolida compania prin reducerea nivelurilor ierarhice, creșterea responsabilității și eliminarea birocrației, astfel încât să ne putem mișca mai rapid în beneficiul clienților”, se arată în e-mail.

Potrivit unui fost angajat, care a solicitat anonimatul, concedierile erau așteptate de mai multe săptămâni. În rândul angajaților exista percepția că managementul intenționa să elimine, în total, aproximativ 30.000 de posturi. Același fost angajat a părăsit compania în urma concedierilor din octombrie.

Se estima că Amazon va atinge acest prag printr-un nou val major de disponibilizări în această lună, urmat de concedieri suplimentare până la finalul lunii mai.

Angajații concediați au fost invitați să candideze pentru posturi vacante în cadrul Amazon, însă numărul acestora a fost limitat. Cei care nu au fost redistribuiți au primit plăți compensatorii, în funcție de vechimea în companie.

De când fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a renunțat la funcția de director executiv în urmă cu patru ani, succesorul său, Andy Jassy, a coordonat mai multe runde de restructurări. Jassy a încercat, totodată, să impună o cultură organizațională mai strictă.

Reguli mai strice la Amazon

Munca de la birou este acum obligatorie cinci zile pe săptămână, ceea ce face ca Amazon să fie una dintre puținele mari companii de tehnologie care solicită prezența fizică permanentă a angajaților.

Compania este concentrată și pe reducerea costurilor, monitorizând inclusiv utilizarea telefoanelor mobile de serviciu de către angajații AWS, potrivit unei investigații Business Insider, pentru a limita o decontare lunară de 50 de dolari acordată de mult timp.

Într-un e-mail transmis angajaților înainte de Ziua Recunoștiinței, Andy Jassy a declarat că este recunoscător pentru „provocările și oportunitățile de la locul de muncă”, întrucât „lumea se schimbă într-un ritm foarte rapid”.

Jassy a descris această perioadă de la Amazon drept „un moment de a regândi tot ceea ce am făcut vreodată”.

