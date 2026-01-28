Apar noi informații în cazul lui Alex Pretti, asistentul medical împușcat mortal în weekend de agenți federali în orașul american Minneapolis. Potrivit CNN, a fost vorba despre doi agenți care au deschis focul.



Aceștia au fost deja mutați în afara orașului, însă Administrația Trump promite o anchetă. Pe de altă parte, unul dintre oficialii administrației Trump a recunoscut că este posibil că agenții să nu fi respectat protocolul în timpul incidentului.



În acest timp, liderul de la Casa Albă a ieșit cu declarații nuanțate. Cazul din Minneapolis a afectat deja imaginea administrației sale.

Reporter: Ce aveți de spus familiei lui Alex Pretti?

Donald Trump, președintele SUA: „Ei bine, analizez întreaga situație. Iubesc pe toată lumea. Îi iubesc pe toți oamenii noștri. Îi iubesc și familia lui. Este o situație foarte tristă”.

Președintele american Donald Trump și-a schimbat tonul după împușcarea protestatarului Alex Pretti, sâmbătă, la Minneapolis. După declarații inițiale polarizante, liderul de la Casa Albă face mai nou apel la calm, pe fondul criticilor tot mai puternice la adresa administrației sale.

Cu toate acestea, Trump critică faptul că Pretti era înarmat în momentul incidentului deși autoritățile locale afirmă că arma era deținută legal.

Donald Trump, președintele SUA: „Nu poți avea arme. Nu poți intra cu arme, pur și simplu nu poți. Dar este, pur și simplu, un incident extrem de nefericit”.

Donald Trump nu i-a sancționat pe membrii administrației care l-au prezentat pe bărbatul de 37 de ani drept vinovat încă din primele momente.

În primele ore, oficialii de la Casa Albă l-au descris pe tânărul ucis ca fiind un „potențial asasin" sau „terorist intern", o versiune contrazisă ulterior de imaginile video apărute în spațiul public.

Potrivit publicației Axios, oamenii lui Trump ar fi fost induși în eroare de raportul inițial al agenților federali de pe teren, în care aceștia ar fi sugerat că tânărul a scos un pistol.

Stephen Miller, adjunctul șefei de cabinet a lui Trump, ar fi preluat rapid ideea și l-a acuzat pe Alex Pretti că ar fi încercat să provoace un masacru printre agenții federali.

Donald Trump, președintele SUA: „Se desfășoară o anchetă amplă. Vreau să văd rezultatele investigației. O voi urmări îndeaproape. Vreau o anchetă foarte onorabilă și corectă”.

Pe de altă parte, Departamentul american al Justiției a decis să nu deschidă o anchetă federală pentru încălcarea drepturilor civile în cazul morții lui Alex Pretti.

În schimb, verificările sunt făcute intern, de superiorii acelorași agenți implicați în incident - o decizie care ridică numeroase semne de întrebare. Situația amintește de primul caz petrecut în Minneapolis, la începutul anului, când o femeie a fost împușcată mortal de un agent ICE.

Chiar și liderul republican al Senatului a cerut declanșarea unei anchete independente.

John Thune, Senate Majority Leader: „Moartea lui Alex Pretti a fost o tragedie și ar trebui să existe o anchetă completă și imparțială asupra împușcăturii”.

Apar și tot mai multe voci care fac apel la reformarea sau chiar la eliminarea Biroului de Imigrări, sau ICE cum mai este el cunoscut.

Jaylani Hussein, Executive Director, CAIR-MN: „Cerem să fie formulate acuzații împotriva agenților care au tras. Vrem să știm identitatea ofițerilor care l-au ucis pe Alex Pretti. Vrem dreptate. Știm că guvernul federal nu investighează. Îi mint pe americani”.

Pe de altă parte, agenții federali fac valuri și în Italia, după ce administrația prezidențială a anunțat că o echipă ICE va însoți delegația americană la Jocurile Olimpice de Iarnă din Milano. Autoritățile italiene au anunțat deja că agențîi americani nu sunt bineveniți.

