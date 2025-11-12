Donald Trump i-a trimis o scrisoare preşedintelui israelian în care îi cere să-l graţieze pe Benjamin Netanyahu

Preşedintele israelian Isaac Herzog a primit o scrisoare din partea omologului său american Donald Trump în care îl îndeamnă să ia în considerare acordarea unei graţieri prim-ministrului Benjamin Netanyahu.

Netanyahu se confruntă cu un proces de lungă durată pentru corupţie, iar Trump a cerut în mod repetat graţierea aliatului său apropiat. Netanyahu neagă acuzaţiile şi a pledat nevinovat, scrie Reuters.

"Deşi respect absolut independenţa sistemului de justiţie israelian şi cerinţele sale, cred că acest 'caz' împotriva lui Bibi, care a luptat alături de mine multă vreme, inclusiv împotriva adversarului foarte dur al Israelului, Iranul, este o urmărire penală politică şi nejustificată", a declarat Trump în scrisoarea difuzată de biroul lui Herzog.

"Vă cer prin prezenta să-l iertaţi complet pe Benjamin Netanyahu, care a fost un prim-ministru formidabil şi decisiv în timpul războiului şi care acum conduce Israelul într-o eră a păcii", se arată în scrisoarea preşedintelui SUA publicată de cabinetul lui Herzog.

"Preşedintele Herzog exprimă o preţuire deosebită pentru preşedintele Trump şi îşi reiterează profunda recunoştinţă pentru sprijinul său ferm acordat Israelului", a declarat biroul preşedintelui israelian într-un comunicat publicat pe canalele sale oficiale, potrivit EFE.

Procedura legală pentru grațierea unui prim-ministru

"Cu toate acestea, şi fără a aduce atingere celor de mai sus", continuă biroul lui Herzog, "aşa cum a precizat clar preşedinţia în permanenţă, oricine doreşte să obţină o graţiere prezidenţială trebuie să depună o cerere oficială în conformitate cu procedurile stabilite".

În timpul vizitei sale în octombrie în Israel, Donald Trump l-a îndemnat, de asemenea, pe Herzog să-l graţieze pe premier, într-un discurs adresat parlamentului israelian.

Netanyahu şi-a descris calvarul juridic drept o vânătoare de vrăjitoare orchestrată de stânga pentru a răsturna un lider ales de dreapta.

Benjamin Netanyahu, care nu a fost încă condamnat, are trei procese deschise: dosarele 1.000 şi 2.000, pentru fraudă şi abuz de încredere, şi dosarul 4.000, considerat cel mai grav, legat de favoruri oferite omului de afaceri Shaul Elovich, care controla compania de telecomunicaţii Bezeq şi site-ul web Walla News şi care a beneficiat financiar în schimbul unei acoperiri mediatice favorabile pentru premier şi soţia sa.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













