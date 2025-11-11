Trump salută „marea victorie” republicană în criza bugetară, pe fondul furiei democraților. „Au trădat”

Președintele american Donald Trump a descris marți sfârșitul iminent al paraliziei bugetare drept o „foarte mare victorie" pentru republicani, în timp ce tensiunile cresc în rândul democraților.

Opt senatori democrați au votat pentru încheiarea „shutdown"-ului.

Într-un discurs susținut la cimitirul național din Arlington, cu ocazia Zilei Veteranilor, Trump a elogiat liderii republicani din Congres. „Felicitări ție și lui John și tuturor pentru o foarte mare victorie", a declarat președintele adresându-se lui Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților, prezent la eveniment.

Trump a criticat indirect decizia de a ajunge la blocaj: „Vom redeschide țara, nu ar fi trebuit să fie închisă niciodată".

Congresul pregătește votul final după 40 de zile de paralizie

După mai bine de 40 de zile de blocaj, Congresul este pe punctul de a adopta un nou text bugetar care va pune capăt „shutdown"-ului. Senatul a aprobat deja un proiect de lege ce prelungește bugetul actual până la sfârșitul lunii ianuarie. Camera Reprezentanților urmează să dezbată măsura începând de miercuri, cu votul așteptat în aceeași seară. Ultima etapă va fi semnătura președintelui Trump.

Datorită regulamentului Senatului, republicanii, deși majoritari, au avut nevoie de sprijinul unor senatori democrați pentru adoptarea bugetului. În urma negocierilor din culise, opt senatori centrişti democrați au votat în favoarea măsurii.

Acuzații de „capitulare" și „trădare" în tabăra democrată

Decizia celor opt senatori democrați a stârnit reacții virulente în propriul partid. Numeroși membri ai partidului critică ceea ce consideră a fi concesii minore și promisiuni vagi din partea republicanilor.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a fost printre cei mai vocali critici, denunțând duminică pe platforma X o „capitulare" și o „trădare" a Americii care muncește.

Liderul minorității democrate din Cameră, Hakeem Jeffries, a apelat marți la CNN la responsabilitatea republicanilor, îndemnându-i să își respecte angajamentul de a organiza în curând un vot pentru prelungirea anumitor subvenții destinate „Obamacare" - principalul program public de asigurări de sănătate pentru americanii cu venituri mici.

Consecințe dramatice pentru milioane de americani

Problema subvențiilor pentru „Obamacare" se află în centrul disputei dintre republicani și democrați care a condus la „shutdown". De la 1 octombrie, peste un milion de angajați publici nu și-au mai primit salariile, plata anumitor ajutoare sociale a fost puternic perturbată, iar traficul aerian se confruntă cu disfuncționalități majore, înregistrând în prezent sute de zboruri anulate zilnic.

