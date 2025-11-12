Trump vrea să revoluționeze piața imobiliară americană cu împrumuturi pe 50 de ani. Economiștii avertizează: „Dobânzi uriașe”

Donald Trump face din nou valuri în Statele Unite. De această dată, cu ideea unui credit ipotecar pe... 50 de ani.

Președintele american a declarat în ultimele zile că, astfel, mai mulți americani ar putea să-și permită o locuință. Dar nu toată lumea e de acord.

Economiștii avertizează că o perioadă atât de lungă ar însemna mai multe dobânzi plătite și mai puțin control asupra propriei case.

Președintele american Donald Trump a stârnit discuții pe rețelele sociale în urmă cu câteva zile, după ce a publicat pe platformă să, Truth Social, o fotografie care sugera că administrația de la Washington ar intenționa să lanseze creditele ipotecare pe 50 de ani.

Mai apoi, Trump a reluat ideea într-un interviu pentru postul Fox News, în care a declarat că împrumuturile pe termen de 50 de ani ar putea face locuințele ceva mai accesibile, decât cele cu durată standard, de 30 de ani.



Donald Trump, președintele SUA: ”Nici măcar nu e vreo mare scofală. Adică... treci de la 40 la 50 de ani. De la 30 la 50 de ani. Plătești mai puțin. De la 30 de ani, unii oameni au avut 40, apoi au trecut la 50... Tot ceea ce înseamnă e că plătești mai puțin pe lună, pe o perioadă mai lungă de timp. Nu e cine știe ce factor”.

Trump a fost susținut de câțiva dintre oficialii administrației sale - între care și Kevin Hassett, directorul Consiliului Național Economic al SUA.



Kevin Hassett: ”Practic, ai acumula capital propriu ceva mai lent, în primul rând, pentru că este vorba de 50 de ani în loc de 30 sau 15 ani. Un credit ipotecar fix pe 50 de ani este adesea o modalitate bună de a obține capital în faza inițială. Dar nu uita că obții capital propriu dacă prețul crește și, în medie, prețurile au tendința de a crește”.

Dar au fost multe voci care au criticat inițiativa. Congresmeni conservatori, influenceri din mișcarea „MAGĂ” dar și economiști, spun că perioada e foarte lungă și oamenii simpli ar plăti dobânzi prea mari.



Brian O'Leary: ”Asta este, de fapt, un fel de inginerie financiară, pentru că suma dobânzilor pe care le vei plăti de-a lungul anilor va fi atât de mare încât nu vei ajunge niciodată să deții cu adevărat casa. Asta e problema”.

Americanii se confruntă în continuare cu creșterea costului vieții, chiar dacă inflația a încetinit. Prețurile au fost o temă principală în alegerile de săptămâna trecută, câștigate de democrați. Pentru mulți americani care vor să-și cumpere o locuință, prețurile rămân o problemă. Sunt, în medie, cu aproape 60% mai mari decât înaintea pandemiei de COVID-19.

