De asemenea, înregistrarea surprinde un moment în care procurorul se roagă de un poliţist să nu-l împuşte: "bă, nu trage!, bă nu trage, eşti om bun!", scrie Agerpres.

Procurorul Radu George Bucurică de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin a fost dus în instanţă cu propunere de arestare preventivă, fiind acuzat că, duminică noaptea, în jurul orei 02:48, a intrat pe terasa unui local public din comuna Ribiţa, judeţul Hunedoara, având asupra sa un cuţit, un spray iritant lacrimogen, precum şi o armă letală tip pistol, marca Walther, deşi avea permisul de port-armă anulat. La faţa locului a fost chemat un echipaj de poliţie, însă procurorul ar fi folosit un spray lacrimogen împotriva poliţiştilor, după care a fugit şi ar fi tras un foc de armă în timp ce era imobilizat.

Imaginile de pe bodycam au schimbat situaţia din dosar

Varianta prezentată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia în instanţă a fost însă demontată de magistratul care a judecat cererea de arestare.

Judecătorul a analizat înregistrarea video surprinsă de dispozitivul bodycam purtat de unul dintre agenţii de poliţie la data evenimentului şi a descoperit că un bărbat care participa la imobilizarea procurorului ar fi tras cu arma acestuia.

În motivarea deciziei prin care a respins propunerea de arestare, judecătorul prezintă filmul evenimentelor, aşa cum apar în înregistrare:

* "în intervalul 00:00 - 00:27, deci pe durata a 27 de secunde, se surprinde evenimentul de pe terasa localului, unde se observă în imagini mai multe persoane cu un comportament corespunzător participării la o petrecere-de tip club în aer liber, fără a părea deranjate sau speriate, iar pe fundal muzică cu un nivel de sonor destul de ridicat, în imagini apărând şi inculpatul, precum şi un agent de poliţie - îmbrăcat în uniforma distinctivă fără a se înţelege discuţia dintre cei doi, cert fiind că inculpatul la minutul 00:19 s-a îndreptat înspre poarta de la ieşirea din local;

* la ieşirea din perimetrul terasei localului, în faţă fiind o parcare, în intervalul 00:28 - 00.30, inculpatul se întoarce ţinând ceva în mână, fără a se observa în imagini cu exactitate, apoi se aude, un sunet specific unei pulverizări tip spray, pulverizare îndreptată cel mai probabil sub nivelul înălţimii unde avea montat dispozitivul bodycam agentul de poliţie C., după care fuge înspre parcare;

* intervalul 00:30 - 00:49 surprinde momentul când agenţii de poliţie aleargă înspre maşina inculpatului care era deja la volan cu uşile închise încercând să o pornească;

* între 00:51 - 01:08, se observă mai multe persoane de sex masculin lângă autoturismul inculpatului, dintre care una a deschis uşa şoferului aplicând lovituri cu picioarele inculpatului, în timp ce o altă persoană ţine de uşă astfel încât acesta să nu o poată închide, iar unul dintre agenţii de poliţie pulverizează în mod constant şi cu intensitate spray direct înspre inculpat şi în interiorul autoturismului acestuia, timp în care se aude exclamându-se: "Dă-i, dă-i!, dă să-i dau!". La un moment dat, inculpatul reuşeşte să închidă uşa, după care se observă că persoanele adunate în jurul autoturismului îi deschid din nou portiera;

* la minutul 01:08, cât timp uşa era larg deschisă, inculpatul a reuşit să iasă rapid şi dezorientat din autoturism şi se îndreaptă în fugă înspre un teren viran din imediata apropiere. În mers, se încearcă din nou să i se aplice lovituri şi se pulverizează cu spray lacrimogen;

* în momentele imediat următoare, respectiv în intervalul 01:08 - 01:18, în timp ce se îndrepta spre terenul viran, inculpatul cade la trecerea unui şanţ urmat de un agent de poliţie, observându-se cum şi acesta din urmă cade, imediat după inculpat;

* la minutul 01:33, inculpatul se opreşte cu faţa înspre agentul de poliţie care purta dispozitivul bodycam şi îi spune "bă, nu trage!";

* în intervalul 01:33 - 05:00 se observă cum inculpatul continuă să fugă într-o zonă de vegetaţie de cei care îl urmau, nu se poate distinge numărul lor, auzindu-se cum este somat să se oprească "stai pe loc!, stai pe loc că trag!", fiind trase şi focuri de armă de agenţii de poliţie, iar la un moment dat, când agentul de poliţie care purta dispozitivul bodycam s-a apropiat de el, se observă că inculpatul are un pistol în mână îndreptat cu ţeava spre sol, în unele situaţii observându-se că mişcă mâna în care ţine pistolul, posibil îndreaptă arma şi spre grupul de persoane, inculpatul exclamând în repetate rânduri: "bă, nu trage!, bă, nu trage, eşti om bun!", în cele din urmă fiind imobilizat de mai multe persoane dintre cei care îl urmăreau, timp în care i se aplică lovituri cu pumnii şi picioarele în mod repetat, inclusiv după ce a fost poziţionat culcat;

* la minutul 5:26 se aud persoanele de faţă care spun că au reuşit să îl deposedeze pe inculpat de pistol;

* la minutul 6:00 în timp ce inculpatul era încătuşat şi înconjurat de mai multe persoane se aude un foc de armă, despre care persoanele de faţă afirmă că este vorba despre pistolul inculpatului;

* la minutul 7:00 una dintre persoane, fiind poziţionată deasupra inculpatului oferă explicaţii celorlalţi, susţinând că el a tras cu pistolul inculpatului, având cartuş pe ţeavă, afirmând: "e al lui, eu am tras că a avut cartuş pe ţeavă când l-am dezarmat".

* până la finalizarea înregistrării se continuă cu discuţiile între persoanele prezente, se procedează la percheziţionarea inculpatului, constatând că acesta avea o geantă tip borsetă la el şi în interior un spray lacrimogen, precum şi un cuţit în formă semirotund cu mâner de plastic, având arma semirotundă. Cu această ocazie, a fost identificată şi legitimaţia inculpatului în care sunt înscrise datele acestuia, precum şi calitatea de magistrat procuror, aşa cum se consemnează şi în procesul verbal de sesizare întocmit de agenţii de poliţie C. şi N. din 09.08.2026, precum şi în procesul verbal de control al bagajelor."

Neclarități privind permisul de port-armă

În continuare, judecătorul menţionează că există neclarităţi în legătură cu susţinerile anchetatorilor potrivit cărora procurorul avea permisul de port-armă anulat.

De asemenea, la dosar nu au fost depuse înregistrările video ale camerelor de supraveghere de pe terasa localului, înregistrări care ar fi putut fi coroborate cu înregistrarea de pe bodycam.

Conform procesului-verbal întocmit de lucrătorii de poliţie de la Biroul de Investigaţii Criminale cu ocazia cercetării la faţa locului, la examinarea armei, s-a mai executat de către aceştia încă un foc pentru motive de siguranţă, stabilind astfel că se mai aflau 13 cartuşe din cele 15 deţinute în încărcător.

"Judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că infracţiunea de uz de armă fără drept nu are niciun suport probatoriu, probele administrate până la acest moment procesual relevând cu certitudine că inculpatul nu a tras niciun foc de armă la data evenimentului (...) Se observă printr-un calcul simplu că un glonţ lipseşte după ce s-a tras un foc de armă cu pistolul inculpatului de către martorul P., iar un altul lipseşte după ce s-a executat un foc de armă de lucrătorii de poliţe la examinarea armei cu ocazia cercetării la faţa locului. În concluzie, din probele administrate până la acest moment, inculpatul nu a tras niciun foc de armă cu pistolul pe care îl avea asupra sa pe durata evenimentului", explică judecătorul.

Procurorul, înconjurat de nouă persoane

Potrivit actelor de la dosar, procurorul s-a confruntat cu un grup de nouă persoane, dintre care doi agenţi de poliţie aflaţi în timpul serviciului şi care s-au prezentat la faţa locului cu scopul de a-l legitima, la solicitarea telefonică a unui alt coleg - martorul M. (inspector de poliţie aflat în timpul liber în localul respectiv). Acesta din urmă a confirmat că pe terasă se mai aflau doi jandarmi aflaţi în timpul liber, un alt poliţist aflat în timpul liber, dar şi trei agenţi de pază care erau de serviciu la club.

Magistratul precizează că grupul de nouă persoane nu a purtat o discuţie calmă cu procurorul, ba chiar a manifestat acţiuni violente la adresa acestuia.

"Judecătorul opinează că, date fiind acţiunile violentele îndreptate împotriva acestuia de către celelalte persoane adunate în jurul autoturismului, este greu de pretins că s-a gestionat într-o manieră calmă şi civilizată această acţiune de legitimare a unei persoane (...) Contrar susţinerilor Parchetului, se observă că acţiunile cu adevărat agresive şi vătămătoare au fost iniţiate de aceste persoane, judecătorul neobservând nicio reacţie violentă din partea inculpatului de natura celor manifestate de acestea (lovituri cu pumnii şi picioarele - a se vedea pe înregistrare

intervalul ilustrat în care aceste persoane ajung la autoturismul inculpatului, dar şi intervalul de timp după ce îl ajung şi îl imobilizează), persoane faţă de care Parchetul pretinde că inculpatul ar fi trebuit, dat fiind statutul său de procuror, să manifeste respect, însă el a înţeles nu să atace, deşi avea asupra sa un pistol, ci aşa cum a şi recunoscut să fugă, să se îndepărteze sau să îi îndepărteze" - este concluzia magistratului.