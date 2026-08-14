Agăţat de ramura unui copac, balonul a fost zărit de un pădurar care îşi făcea rondul obişnuit.

''O mică bucată de hârtie, învelită bine, era ataşată de sfoara balonului'', a scris districtul forestier Browsk pe pagina sa de Facebook, unde a publicat şi o fotografie cu micul balon.

Pe hârtie era scris, în germană, ''Alles Gute zur Hochzeit'' (Felicitări cu ocazia căsătoriei), precum şi o rugăminte ca persoana care va găsi balonul să semnaleze locul descoperirii.

S-a dovedit că balonul a fost lansat de invitaţii la o nuntă în capitala Germaniei.

''Rafalele de vânt l-au împins către est. A parcurs aproape 900 de kilometri, a trecut frontiera şi a aterizat în inima pădurii noastre, plasându-se în siguranţă pe o ramură'', au scris pădurarii, care au trimis micul balon roşu la adresa indicată.

Inclusă în patrimoniul mondial UNESCO, pădurea primară Bialowieza este cunoscută mai ales ca regatul istoric al bizonilor în Europa.