Rafinăria Petromidia, cea mai mare din România, a crescut ponderea de produse direcţionate pe piaţa românească, de la 56% din totalul producţiei din prima ajumătate a anului trecut, la 69% în prima jumătate a acestui an, scrie News.ro.

”Rompetrol Rafinare a înregistrat, în prima jumătate a acestui an, o cifră de afaceri brută consolidată de 3,5 miliarde USD, în creştere cu 25% faţă de perioada similară din 2025. Rezultatele au fost susţinute de condiţiile de piaţă, inclusiv de nivelul cotaţiilor internaţionale la materii prime, produse petroliere şi componenţi bio, dar şi de o creştere a consumului de carburanţi. În acelaşi timp, compania a raportat un EBITDA (rezultat operaţional înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare) în creştere cu 65% în primele 6 luni din 2026 comparativ cu S1 2025, în timp ce rezultatul net consolidat a urcat la 40,4 milioane USD”, transmite Rompetrol printr-un comunicat dat publicităţii vineri seară.

Potrivit reprezentanţilor companiei, rezultatele financiare au fost influenţate şi de factori independenţi de activitatea companiei, precum plafonarea temporară a marjei comerciale aplicată în perioada aprilie-iunie 2026, cu un impact direct asupra segmentelor de rafinare şi distribuţie. Rafinăria Petromidia Năvodari, cea mai mare unitate de rafinare din România, a procesat 2,6 milioane de tone de ţiţei în prima jumătate a acestui an, cu 7% mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Reducerea cantităţii rafinate a fost cauzată de oprirea planificată a instalaţiilor timp de trei săptămâni, în luna martie, pentru revizie tehnologică.

Vânzările de carburanți au crescut cu 7%

”Producţia de carburanţi (benzine, motorine, combustibil de aviaţie) a ajuns la 2,1 milioane de tone, compania majorând considerabil ponderea de produse direcţionate pe piaţa domestică – de la 56% din total în S1 2025, la 69% în S1 2026”, mai arată sursa citată.

La Petromidia, producţia de benzină a fost în primul semestru de peste 700 de mii de tone, în scădere cu 15%, iar producţia de motorină şi combustibili pentru aviaţie a atins aproape 1,4 milioane de tone, cu un uşor declin faţă de S1 2025. Nivelurile de producţie au fost influenţate în principal de sistarea proceselor operaţionale pe perioada reviziei programate.

”În S1 2026, gradul de utilizare a capacităţii de rafinare din Petromidia a fost de 98,11%, context în care rafinăria a obţinut un randament al produselor albe de 86,54%, o producţie de combustibil de aviaţie de aproximativ 225 de mii de tone şi a reuşit îmbunătăţirea Indicelui de Intensitate Energetică (EII) la un nou minim istoric de 92 de puncte, cu 0,4 puncte sub nivelul consemnat în aceeaşi perioadă a anului trecut”, transmite compania.

Rafinăria Vega din Ploieşti, singurul producător intern de bitum şi hexan, a procesat, în prima jumătate a anului, aproximativ 164 de mii de tone, un nivel în scădere, pe fondul reducerii fluxurilor de materii prime şi semifabricate livrate de Petromidia.

În ceea ce priveşte distribuţia, vânzările de carburanţi en-gros au crescut cu 7%, în timp ce vânzările din sectorul de retail au crescut cu 3 procente comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Rompetrol Rafinare este al treilea cel mai mare contributor la bugetul României, cu peste 1,3 miliarde de dolari plătiți în prima parte a anului

”În acest an, Rompetrol Downstream şi-a propus extinderea reţelei cu 13 noi staţii de distribuţie, amplasate strategic pe drumuri de mare viteză şi echipate cu pompe multiprodus, skid-uri GPL şi puncte de încărcare rapidă de 150 kW. Planurile de extindere sunt susţinute şi de un proiect strategic la nivelul reţelei Rompetrol, care vizează implementarea, în 26 de puncte noi, a unor staţii de încărcare ultra-rapidă destinate vehiculelor uşoare şi grele. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin programul Connecting Europe Facility (CEF). La finele lunii iunie 2026, Rompetrol Downstream opera o reţea de distribuţie formată din 1.208 puncte de comercializare aflate în funcţiune, incluzând staţii proprii şi partenere, unităţi mobile (expres şi cuve), precum şi baze interne de aprovizionare”, menţionează comunicatul companiei.

Rompetrol Rafinare a contribuit la bugetul de stat cu peste 1,3 miliarde de dolari în prima jumătate a anului, fiind, potrivit companiei, al treilea cel mai mare contributor al României.

”Perspectivele pentru a doua jumătate a anului sunt rezervate, având în vedere că situaţia geopolitică din zona Mării Negre a afectat, în iulie, rutele maritime, programarea transporturilor de mărfuri şi fluxurile logistice regionale. Evoluţia este atent monitorizată pentru a asigura continuitatea eficientă a activităţilor de producţie şi ajustarea corectă a scenariilor operaţionale”, se mai arată în comunicatul Rompetrol.