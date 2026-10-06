Volodimir Zelenski spune că a primit informații despre un nou „atac masiv" al Rusiei împotriva Ucrainei

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Gettyimages zelenski 19 august
Getty

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că a primit informații care indică faptul că Rusia pregătește un „atac masiv" asupra ariergardei Ucrainei, informează EFE.

autor
Ines Paris

„Pregătim contramăsuri" și „soluții suplimentare" pentru a face față atacurilor rusești împotriva logisticii ucrainene, a anunțat Zelenski.

Președintele ucrainean a făcut aceste declarații pe platforma X după ce a discutat cu reprezentanți ai guvernului, armatei și ai altor instituții ale statului.

Zelenski mai adaugă, în mesajul său, că „principala provocare" pentru Ucraina rămâne doborârea rachetelor balistice rusești, pentru care forțele Kievului au nevoie de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare aeriană Patriot, fabricate în SUA, care sunt în prezent deosebit de dificil de obținut din cauza cererii în creștere.

Ucraina își folosește avioanele F-16 existente pentru a doborî dronele rusești cu reacție

„Ministrul apărării și comandantul șef al Forțelor Aeriene au raportat despre desfășurarea apărării aeriene și stabilirea unor linii defensive pentru a proteja instalațiile-cheie desemnate", a scris Zelenski.

Președintele ucrainean a anunțat încă de duminică instalarea a aproximativ 20 de turele echipate cu tunuri care operează cu inteligență artificială pentru a respinge dronele rusești în infrastructura din interiorul Kievului și din împrejurimi.

Un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene a declarat luni că turelele au fost instalate pe poduri, printre alte amplasamente, după ce forțele rusești au atacat în mod repetat podul principal care leagă ambele maluri ale râului Nipru din capitală și alte infrastructuri similare din oraș.'Asigurăm muniția necesară pentru avioanele F-16, sistemele de interceptare și rachetele interceptoare', a informat Zelenski în mesajul său.

Președintele ucrainean a primit duminică asigurări de la cancelarul german Friedrich Merz cu privire la livrarea de noi sisteme de apărare aeriană IRIS-T și rachete interceptoare suplimentare.De asemenea, Kievul a anunțat recent că va primi încă trei avioane de vânătoare F-16 de la guvernul belgian până la sfârșitul anului, muniția fiind furnizată de Spania și alte țări europene.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, razboi, drone, Ucraina, Zelenski,

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