În prezent, are sute de produse listate pe Vinted și eBay și spune că situația sa financiară s-a îmbunătățit considerabil, scrie Daily Mail.

Chloe Thompson, în vârstă de 32 de ani, nu folosise niciodată Vinted înainte să transforme revânzarea hainelor second-hand într-o activitate cu normă întreagă.

De la asistentă medicală la antreprenoare online

Ideea i-a venit după ce și-a ajutat partenerul în afacerea acestuia cu obiecte de anticariat. Treptat, Chloe a devenit atrasă de căutarea produselor ieftine care puteau fi revândute ulterior la un preț mai mare.

După ce a prins gustul acestei activități, a luat o decizie radicală: a renunțat la postul de asistentă medicală specializată în ortopedie și s-a concentrat pe haine și accesorii cumpărate din magazine caritabile.

„Am început fără să știu cu adevărat ce fac. Dar foarte repede am devenit complet dependentă de asta. Într-o zi, mi-am dat seama că munca lui, a partenerului meu, mi se pare mai interesantă decât a mea – și asta m-a făcut să mă gândesc dacă aș putea face și eu ceva similar. Întotdeauna am fost mult mai interesată de haine și genți. Așa că m-am gândit: de ce să nu încerc să le revând?”, a povestit Chloe.

A început cu doar 12 euro

Startul afacerii a fost unul modest. Chloe a investit aproximativ 10 lire (aproximativ 12 euro) în produse cumpărate din magazine caritabile și a adăugat câteva articole din propria garderobă.

De atunci, activitatea sa a crescut constant, iar stocul acumulat a ajuns să ocupe o cameră întreagă din locuință.

Chloe spune că una dintre particularitățile acestei activități este faptul că marfa este cumpărată, uneori, fără ca vânzătorul să știe exact ce va găsi.

„În mod normal, un comerciant nu ar cumpăra o cantitate uriașă de marfă fără să o verifice și doar să spere că cea mai mare parte nu este deteriorată. Așa că mi s-a părut întotdeauna destul de neobișnuit că acest lucru este o parte atât de normală a activității de revânzare”, a mai precizat ea.

Pentru a-și vinde produsele, Chloe folosește Vinted și eBay. În prezent, are aproximativ 500 de anunțuri active și vinde, în medie, în jur de 150 de articole în fiecare lună.

Produsele sunt cumpărate, de regulă, cu cel mult 5 lire, iar prețul de revânzare este cuprins între 15 și 30 de lire.

Pe măsură ce afacerea se dezvoltă, femeia ia în calcul să închirieze un birou sau un depozit, pentru a putea depozita mai multă marfă.

Pentru moment, însă, atenția sa este îndreptată spre perioada sărbătorilor, când se așteaptă ca vânzările să crească.

„Începutul unui nou sezon este întotdeauna o perioadă foarte bună”

Chloe spune că schimbarea anotimpurilor este una dintre perioadele favorabile pentru vânzătorii de haine, deoarece cumpărătorii își actualizează garderoba.

„Consider că începutul unui nou sezon este întotdeauna o perioadă foarte bună, deoarece oamenii își actualizează garderoba”, a spus ea.

Pentru Chloe, cea mai importantă realizare nu este însă o vânzare individuală, ci dezvoltarea constantă a afacerii.

„Mai degrabă decât o vânzare individuală, aș spune că faptul că am văzut afacerea crescând constant a fost cea mai mare realizare pentru mine. Să trec de la situația în care nu folosisem niciodată Vinted la a avea suficient de mult stoc încât să ocup o cameră din casa mea a fost destul de ireal”, a mai precizat ea.

Chloe spune că mulți dintre cei care încearcă să facă bani din revânzarea hainelor renunță prea repede, pentru că nu realizează cât de multe lucruri trebuie învățate înainte ca activitatea să devină profitabilă.