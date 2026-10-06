La fața locului au intervenit polițiști și jandarmi, potrivit News.ro.

„În urma documentării unei activități ilegale de extracție și procesare a agregatelor minerale în județul Olt, inclusiv cu ajutorul imaginilor surprinse de dronele Gărzii Naționale de Mediu, comisarii GNM au mers în control pe amplasament. Primul control: amenințări și intimidări la adresa comisarilor. În timpul verificărilor pe teren, siguranța comisarilor de mediu a fost pusă în pericol de administratorul firmei, care a reacționat violent”, a transmis, marți, Garda de Mediu.

Potrivit sursei citate, comisarii au fost agresați verbal și amenințați, iar la un moment dat administratorul ar fi folosit inclusiv un pistol într-o tentativă de intimidare.

„Comisarii noștri din Olt au fost agresați verbal și amenințați într-o tentativă jenantă de a-i intimida și de a le afecta activitatea de control la o balastieră ilegală. Evident că nu a funcționat. Înțeleg că, la un moment dat, cel controlat a scos chiar un pistol, în încercarea de a-i intimida. Este inacceptabil și vreau să atrag public atenția asupra faptului că, de prea multe ori, siguranța colegilor noștri este pusă în pericol atunci când își fac meseria”, a declarat Andrei Corlan, Comisarul General al Gărzii Naționale de Mediu.

Comisarii au revenit pe amplasament cu polițiști și jandarmi

Comisarii GNM Olt au revenit pe amplasament împreună cu colegi din Comisariatul General, reprezentanți ai Administrației Naționale „Apele Române”, polițiști din cadrul IGPR – SICE și specialiști criminaliști, verificările desfășurându-se cu sprijinul Jandarmeriei Olt.

„Controlul extins a confirmat că operatorul își continua activitatea, deși nu deținea actele de reglementare necesare din punct de vedere al protecției mediului și al gospodăririi apelor și nici permisul necesar din partea ANRMPSG (Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon). Pe lângă extracția și prelucrarea agregatelor minerale fără documentele prevăzute de lege, comisarii au constatat că pe amplasament se aflau și deșeuri de diferite tipuri, gestionate necorespunzător”, a precizat Garda de Mediu.

Amenzi în valoare totală de 250.000 de lei

Pentru neconformitățile constatate în domeniul protecției mediului, Garda Națională de Mediu a aplicat amenzi în valoare de 170.000 de lei. Reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române” au aplicat, la rândul lor, amenzi de 80.000 de lei pentru neregulile constatate în domeniul gospodăririi apelor.

Valoarea totală a sancțiunilor aplicate este de 250.000 de lei.

De asemenea, au fost menținute dispozițiile de încetare a activității de exploatare a agregatelor minerale și a activității de procesare a acestora, măsuri dispuse anterior de comisarii GNM – Comisariatul Județean Olt și de reprezentanții ANAR. Totodată, operatorului i-a fost impusă ecologizarea zonei afectate de depozitările necontrolate de deșeuri.