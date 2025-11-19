Donald Trump, derapaj grav: „Taci din gură, porcuşorule!”, „Cred că eşti o jurnalistă groaznică”. VIDEO

Stiri externe
19-11-2025 | 22:56
Donald Trump
IMAGO

Donald Trump a jignit două jurnaliste la câteva zile distanţă, ameninţând marţi că va interzice difuzarea canalului ABC News din cauza întrebărilor care l-au înfuriat.  

autor
Mihaela Ivăncică

Vineri, la bordul avionului prezidenţial Air Force One, Donald Trump a fost întrebat despre cazul Epstein, în care guvernul său este implicat de câteva luni.

El a răspuns, destul de iritat, că nu ştie nimic despre infracţiunile sexuale ale finanţatorului cu care a colaborat timp de mulţi ani. Iar când jurnalista Catherine Lucey, de la agenţia de presă americană Bloomberg, a încercat să-i pună o întrebare despre refuzul său de a publica documentele anchetei, preşedintele american a întrerupt-o, s-a aplecat spre ea, a arătat cu degetul spre ea şi i-a spus: „Taci. Taci, porcuşorule!”.

Incidentul a fost relatat marţi de mass-media americană.

Citește și
Donald Trump
Donald Trump, conflict în Biroul Oval cu un reporter: „Una dintre cele mai proaste televiziuni din mass-media”

Marţi, el i-a vorbit urât cu Mary Bruce, de la ABC News.

„Sunteţi o persoană oribilă”, a afirmat Donald Trump, calificând canalul ei de „fake news”.

Întrebările despre afacerea Trump în Arabia Saudită

Jurnalista tocmai îi adresase întrebări despre afacerile familiei Trump în Arabia Saudită şi despre scandalul Jeffrey Epstein, în momentul în care preşedintele american îl primea în Biroul Oval pe prinţul moştenitor saudit, Mohammed ben Salmane.

„Este potrivit, domnule preşedinte, ca familia dumneavoastră să facă afaceri în Arabia Saudită în timp ce dumneavoastră sunteţi preşedinte? Este un conflict de interese?”, a început jurnalista.

Promotorul saudit Dar Global a anunţat luni un nou parteneriat în Maldive cu Trump Organization. Conglomeratul este condus din 2016 de Donald Junior şi Eric Trump, doi dintre fiii preşedintelui american, care a rămas acţionar prin intermediul unui trust.

„Şi Alteţă Regală, serviciile secrete americane au concluzionat că aţi orchestrat uciderea brutală a unui jurnalist, iar familiile victimelor din 11 septembrie sunt furioase că vă aflaţi aici, în Biroul Oval. De ce ar trebui americanii să aibă încredere în dumneavoastră?”, a adăugat Mary Bruce.

Responsabilitatea lui „MBS” a fost indicată de serviciile de informaţii americane în asasinarea în 2018 a jurnalistului de la Washington Post Jamal Khashoggi, în timp ce atentatele din 11 septembrie 2001 au fost orchestrate de Osama bin Laden, el însuşi saudit.

Preşedintele american a negat orice conflict de interese. „Nu am nimic de-a face cu afacerile familiei mele. Am renunţat la asta”, a asigurat el, înainte de a-şi apăra oaspetele în legătură cu Jamal Khashoggi, spunând că prinţul „nu ştia nimic”.

„Nu este nevoie să-l puneţi în încurcătură pe oaspetele nostru punându-i o astfel de întrebare”, a adăugat el.

Donald Trump critică ABC News și amenință cu sancțiuni

Jurnalista de la ABC News nu s-a lăsat însă descurajată de această discuţie. Ea a revenit la atac câteva minute mai târziu, de data aceasta cu privire la dosarul Epstein.

„Ştii, nu întrebarea mă deranjează. Ci atitudinea ta. Cred că eşti o jurnalistă groaznică”, a replicat Trump, furios.

„O să vă spun ceva. Cred că ABC ar trebui să-şi piardă licenţa (de difuzare), pentru că ştirile voastre sunt atât de false şi eronate”, a continuat el.

El l-a îndemnat pe şeful autorităţii americane de reglementare în domeniul audiovizualului (FCC), care a ameninţat deja în trecut ABC cu sancţiuni, să „se ocupe de asta”.

Apoi i-a spus jurnalistei: „Gata cu întrebările din partea dumneavoastră”.

”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Premierul Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, donald trump, jigniri,

Dată publicare: 19-11-2025 22:44

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
Citește și...
Melania Trump, apariție impresionantă la cina oficială cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Melania Trump, apariție impresionantă la cina oficială cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite. GALERIE FOTO

Melania Trump a uimit într-o rochie smarald, fără bretele – în ton cu steagul Arabiei Saudite – când s-a alăturat lui Donald Trump la cina fastuoasă oferită în Sala de Est, marți seară, pentru prințul moștenitor Mohammed bin Salman.

Donald Trump, conflict în Biroul Oval cu un reporter: „Una dintre cele mai proaste televiziuni din mass-media”
Stiri externe
Donald Trump, conflict în Biroul Oval cu un reporter: „Una dintre cele mai proaste televiziuni din mass-media”

Miliardarii Elon Musk și Jeff Bezos, sau fotbalistul Cristiano Ronaldo, au fost printre invitații lui Donald Trump la un fastuos dineu de stat, la Casa Albă.

Planul de Pace al lui Trump în Gaza, susținut de ONU. Rusia și China s-au abținut de la vot
Stiri externe
Planul de Pace al lui Trump în Gaza, susținut de ONU. Rusia și China s-au abținut de la vot

Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni o rezoluție care sprijină Planul de Pace în Fâșia Gaza al lui Donald Trump, inclusiv desfășurarea unei forțe internaționale, după presiuni care avertizau asupra riscului reluării conflictului de către Israel.

Donald Trump a introdus un „permis FIFA” pentru Cupa Mondială 2026. Suporterii vor primi vize mai rapid
Stiri externe
Donald Trump a introdus un „permis FIFA” pentru Cupa Mondială 2026. Suporterii vor primi vize mai rapid

Donald Trump a anunţat luni introducerea unui „permis FIFA” menit să accelereze procedura de obţinere a vizelor pentru deţinătorii de bilete la Cupa Mondială de fotbal din 2026 (11 iunie-19 iulie), organizată în principal în Statele Unite.

Donald Trump nu exclude intervenția militară în Venezuela: „Nu am sentimente prea bune pentru conducerea statului”
Stiri externe
Donald Trump nu exclude intervenția militară în Venezuela: „Nu am sentimente prea bune pentru conducerea statului”

Donald Trump nu a luat încă o decizie cu privire la o intervenție militară în Venezuela. Însă nu exclude nimic – nici măcar trimiterea de soldați americani la sol. Președintele Statelor Unite a mers chiar mai departe.

Recomandări
”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
Interviurile Stirileprotv.ro
”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate

Premierul Ilie Bolojan a explicat într-un interviu acordat ȘtirileProTV.ro de ce este nevoie ca impozitele pe proprietate în România să fie majorate de la 1 ianuarie 2026.  

30 de ani de PRO TV. 2014 - anul în care a fost anexată Crimeea și războiul era la granița țării
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2014 - anul în care a fost anexată Crimeea și războiul era la granița țării

Anul 2014 a adus cu el lecții dure pentru România. Am început cu ierni grele și coduri roșii de viscol, am pierdut oameni în tragedii naturale și am simțit din nou vulnerabilitățile sistemului de intervenție.

Paradoxul reformei companiilor de stat. Sunt vizate firmele cu pierderi uriașe, dar care au primit subvenții de la stat
Stiri Politice
Paradoxul reformei companiilor de stat. Sunt vizate firmele cu pierderi uriașe, dar care au primit subvenții de la stat

Un grup de lucru, coordonat de vicepremierul Oana Gheorghiu, se va ocupa de reformarea companiilor de stat. Anunțul a fost făcut de llie Bolojan.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Noiembrie 2025

45:32

Alt Text!
La Măruță
19 Noiembrie 2025

01:30:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Noiembrie 2025

01:50:41

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28