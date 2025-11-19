Donald Trump, derapaj grav: „Taci din gură, porcuşorule!”, „Cred că eşti o jurnalistă groaznică”. VIDEO

Donald Trump a jignit două jurnaliste la câteva zile distanţă, ameninţând marţi că va interzice difuzarea canalului ABC News din cauza întrebărilor care l-au înfuriat.

Vineri, la bordul avionului prezidenţial Air Force One, Donald Trump a fost întrebat despre cazul Epstein, în care guvernul său este implicat de câteva luni.

El a răspuns, destul de iritat, că nu ştie nimic despre infracţiunile sexuale ale finanţatorului cu care a colaborat timp de mulţi ani. Iar când jurnalista Catherine Lucey, de la agenţia de presă americană Bloomberg, a încercat să-i pună o întrebare despre refuzul său de a publica documentele anchetei, preşedintele american a întrerupt-o, s-a aplecat spre ea, a arătat cu degetul spre ea şi i-a spus: „Taci. Taci, porcuşorule!”.

When a reporter on Air Force One asked President Donald Trump a question about Epstein's recently revealed emails, Trump snapped at her, responding with the phrase “Quiet, piggy.” pic.twitter.com/qpiFOOTeiG — The Washington Post (@washingtonpost) November 18, 2025

Incidentul a fost relatat marţi de mass-media americană.

Marţi, el i-a vorbit urât cu Mary Bruce, de la ABC News.

„Sunteţi o persoană oribilă”, a afirmat Donald Trump, calificând canalul ei de „fake news”.

Întrebările despre afacerea Trump în Arabia Saudită

Jurnalista tocmai îi adresase întrebări despre afacerile familiei Trump în Arabia Saudită şi despre scandalul Jeffrey Epstein, în momentul în care preşedintele american îl primea în Biroul Oval pe prinţul moştenitor saudit, Mohammed ben Salmane.

„Este potrivit, domnule preşedinte, ca familia dumneavoastră să facă afaceri în Arabia Saudită în timp ce dumneavoastră sunteţi preşedinte? Este un conflict de interese?”, a început jurnalista.

Promotorul saudit Dar Global a anunţat luni un nou parteneriat în Maldive cu Trump Organization. Conglomeratul este condus din 2016 de Donald Junior şi Eric Trump, doi dintre fiii preşedintelui american, care a rămas acţionar prin intermediul unui trust.

„Şi Alteţă Regală, serviciile secrete americane au concluzionat că aţi orchestrat uciderea brutală a unui jurnalist, iar familiile victimelor din 11 septembrie sunt furioase că vă aflaţi aici, în Biroul Oval. De ce ar trebui americanii să aibă încredere în dumneavoastră?”, a adăugat Mary Bruce.

Responsabilitatea lui „MBS” a fost indicată de serviciile de informaţii americane în asasinarea în 2018 a jurnalistului de la Washington Post Jamal Khashoggi, în timp ce atentatele din 11 septembrie 2001 au fost orchestrate de Osama bin Laden, el însuşi saudit.

Preşedintele american a negat orice conflict de interese. „Nu am nimic de-a face cu afacerile familiei mele. Am renunţat la asta”, a asigurat el, înainte de a-şi apăra oaspetele în legătură cu Jamal Khashoggi, spunând că prinţul „nu ştia nimic”.

„Nu este nevoie să-l puneţi în încurcătură pe oaspetele nostru punându-i o astfel de întrebare”, a adăugat el.

Donald Trump critică ABC News și amenință cu sancțiuni

Jurnalista de la ABC News nu s-a lăsat însă descurajată de această discuţie. Ea a revenit la atac câteva minute mai târziu, de data aceasta cu privire la dosarul Epstein.

„Ştii, nu întrebarea mă deranjează. Ci atitudinea ta. Cred că eşti o jurnalistă groaznică”, a replicat Trump, furios.

„O să vă spun ceva. Cred că ABC ar trebui să-şi piardă licenţa (de difuzare), pentru că ştirile voastre sunt atât de false şi eronate”, a continuat el.

El l-a îndemnat pe şeful autorităţii americane de reglementare în domeniul audiovizualului (FCC), care a ameninţat deja în trecut ABC cu sancţiuni, să „se ocupe de asta”.

Apoi i-a spus jurnalistei: „Gata cu întrebările din partea dumneavoastră”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













