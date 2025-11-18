Donald Trump nu exclude intervenția militară în Venezuela: „Nu am sentimente prea bune pentru conducerea statului”

Donald Trump nu a luat încă o decizie cu privire la o intervenție militară în Venezuela. Însă nu exclude nimic – nici măcar trimiterea de soldați americani la sol. Președintele Statelor Unite a mers chiar mai departe.

autor
Știrile PRO TV

A dat de înțeles că nu s-ar împotrivi să bombardeze și Mexicul, dacă asta ar însemna să oprească intrarea drogurilor pe pământ american.

La o întrevedere dedicată organizării – și pe pământ american – a Campionatului Mondial de Fotbal de anul viitor, Trump a fost întrebat despre o posibilă intervenție militară în Venezuela.

Reporter: „Excludeți trimiterea de forțe americane la sol?”

Donald Trump: „Nu, nu exclud asta, nu exclud nimic. Trebuie să rezolvăm cu Venezuela, au trimis în țara noastră sute de mii de deținuți. Nu am sentimente prea bune pentru oamenii care conduc Venezuela. Ador Venezuela și ador poporul venezuelean, dar ce au făcut ei acestei țări...

Citește și
Donald Trump în Marea Britanie
NYT: Trump a ordonat încetarea încercărilor de soluționare diplomatică a conflictului cu Venezuela

Reporter: „Ați dat de înțeles că Maduro vrea să negocieze... Sunteți dispus să discutați cu el direct, înainte să dați ordinul de atac?

Donald Trump: „Da, probabil că aș discuta cu el. Eu discut cu toată lumea.”

Trump a insistat că loviturile asupra unor ambarcațiuni, care se presupune că transportau droguri, au dat rezultate.

Acțiunile militare s-au soldat cu peste 80 de morți și s-au derulat fără avizul Congresului American.

Donald Trump: „Pe calea apelor nu mai intră deloc droguri în Statele Unite.”

Președintele a dat de înțeles că ar fi dispus să-și bombardeze vecinii, ca să oprească traficul de droguri terestru.

Donald Trump: „Aș lansa atacuri asupra Mexicului ca să opresc traficul de droguri? N-aș avea nimic împotriva acestei idei. Aș face orice ca să opresc intrarea drogurilor în SUA. Probabil aș cere acordul Congresului și atât republicanii, cât și democrații ar spune «da». Asta în cazul în care nu sunt nebuni, iar democrații au niște nebuni în rândul lor.”

Ca parte a unui așa-numit război împotriva narco-terorismului, administrația Trump a trimis în Caraibe cel mai mare portavion din lume, care ar putea fi folosit pentru lansarea unor atacuri aeriene asupra Venezuelei.

În plus, în zonă sunt desfășurați și peste 15.000 de militari americani. Însă analiștii sunt sceptici cu privire la utilitatea unei intervenții militare în Venezuela.

Betsy Klein, CNN, Palm Beach, Florida: „Președintele a fost informat de echipa sa de mai multe ori, în ultimele zile, cu privire la o serie de opțiuni militare. Aceste opțiuni includ lovituri aeriene asupra unor facilități militare și guvernamentale și asupra rutelor de trafic de droguri, precum și posibilitatea unei încercări mai directe de a-l îndepărta de la putere pe liderul țării, Nicolás Maduro.”

Departamentul de Stat american a anunțat că plănuiește să desemneze drept organizație teroristă Cartel de los Soles – o grupare a unor foști militari și oficiali, despre care Washingtonul susține că ar fi condusă chiar de președintele venezuelean Nicolás Maduro.

Comentatorii văd acest anunț drept o altă formă de a pune presiune pe regimul totalitar de la Caracas, cu scopul de a-l forța pe Maduro să-și negocieze plecarea de la putere.

Un incendiu a izbucnit într-o gospodărie din Dâmbovița. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale

