Donald Trump a introdus un „permis FIFA” pentru Cupa Mondială 2026. Suporterii vor primi vize mai rapid

Stiri externe
18-11-2025 | 10:15
donald trumo
AFP

Donald Trump a anunţat luni introducerea unui „permis FIFA” menit să accelereze procedura de obţinere a vizelor pentru deţinătorii de bilete la Cupa Mondială de fotbal din 2026 (11 iunie-19 iulie), organizată în principal în Statele Unite.

autor
Sabrina Saghin

Politica migraţională deosebit de agresivă a lui Donald Trump de la revenirea sa la preşedinţie ridică semne de întrebare cu privire la primirea pe teritoriul american a milioane de spectatori străini aşteptaţi la următorul mare eveniment fotbalistic, coorganizat de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Trump prezintă „permisul FIFA” pentru programări prioritare

Sistemul prezentat luni „va permite deţinătorilor de bilete care au o lungă perioadă de aşteptare (pentru viză) să solicite o programare prioritară”, a anunţat Trump, însoţit din nou de preşedintele FIFA, Gianni Infantino.

„Cu acest „pass FIFA”, putem să ne asigurăm că cei care cumpără un bilet, care sunt adevăraţi fani ai fotbalului, vor putea veni să asiste la Cupa Mondială în cele mai bune condiţii, începând cu obţinerea vizei”, a afirmat Infantino, estimând că „între cinci şi zece milioane” de spectatori din întreaga lume sunt aşteptaţi la competiţie.

„Biletul dvs. nu este o viză”, a avertizat totuşi secretarul de stat american, Marco Rubio.

Citește și
Vizele pentru SUA - programul Visa Waiver
Visa Waiver pentru români, între speranță și incertitudine. Muraru: „Nu ofer un termen, dar suntem ancorați”

„Nu vă garantează intrarea în Statele Unite”, a precizat el.

„Vă garantează o programare accelerată. Veţi trece în continuare prin acelaşi proces de verificare. Vom efectua aceleaşi verificări ca pentru oricine altcineva. Singura diferenţă este că le punem în fruntea listei.”, a mai spus Marco Rubio.

Şeful diplomaţiei americane a indicat, de asemenea, că „400 de agenţi consulari suplimentari” au fost detaşaţi în întreaga lume şi că, în anumite ambasade, personalul a fost „dublat”.

Cupa Mondială 2026 se va desfăşura în 16 oraşe gazdă

De la începutul lunii iunie, administraţia Trump interzice intrarea pe teritoriul american a cetăţenilor din douăsprezece ţări, în majoritate din Africa sau Orientul Mijlociu, şi impune restricţii asupra altor şapte ţări.

Casa Albă a asigurat la momentul respectiv că echipele participante la Cupa Mondială din 2026 nu vor fi afectate. Din cauza lipsei vizelor, echipa feminină de baschet din Senegal a fost nevoită să renunţe la un stagiu de pregătire în Statele Unite la sfârşitul lunii iunie.

16 oraşe gazdă, dintre care unsprezece în Statele Unite, vor găzdui prima Cupă Mondială din istorie cu 48 de echipe. 34 de selecţii şi-au validat deja biletul pentru competiţie.

Visa Waiver pentru români

Excluderea noastră din programul Visa Waiver a venit la aproape patru luni de când România a fost desemnată să acceadă la acest program. Autoritățile americane, din fosta administrație Joe Biden, spuneau atunci că țara noastră a îndeplinit cerințele stricte de securitate, iar călătoriile fără viză urmau să devină realitate în jurul datei de 31 martie.

Însă, odată instalată noua administrație Donald Trump la Casa Albă, lucrurile s-au schimbat. Pe 25 aprilie, autoritățile americane au decis suspendarea României din programul care ar fi scos vizele, iar pe 2 mai a venit decizia finală de excludere.

Potrivit autorităților de peste Ocean, România ar putea fi reconsiderată în viitor pentru Programul Visa Waiver, dacă va îndeplini criteriile de eligibilitate.

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, FIFA, viză, permis, cupa mondială, visa waiver,

Dată publicare: 18-11-2025 10:15

Articol recomandat de sport.ro
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
Citește și...
Din nou prieteni fără viză. Donald Trump a reprimit complet Ungaria lui Viktor Orban în programul Visa Waiver
Stiri externe
Din nou prieteni fără viză. Donald Trump a reprimit complet Ungaria lui Viktor Orban în programul Visa Waiver

Ungaria revine complet în Visa Waiver. Autoritățile din SUA au anunțat că Budapesta a rezolvat problemele de securitate pe care le-a acuzat Washingtonul la exlcuderea din program.

Visa Waiver pentru români, între speranță și incertitudine. Muraru: „Nu ofer un termen, dar suntem ancorați”
Stiri actuale
Visa Waiver pentru români, între speranță și incertitudine. Muraru: „Nu ofer un termen, dar suntem ancorați”

Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, declară că este ”rezervat optimist” pe tema aderării la programul Visa Waiver.

Oana Ţoiu, despre Visa Waiver: Nu există o diferenţă de opinii pe subiect. Lucrăm în continuare pe palierul tehnic şi politic
Stiri actuale
Oana Ţoiu, despre Visa Waiver: Nu există o diferenţă de opinii pe subiect. Lucrăm în continuare pe palierul tehnic şi politic

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat, marţi, că nu există o diferenţă de opinii în privinţa subiectului Visa Waiver, menţionând că, în acest moment, se lucrează în continuare pentru reintrarea României în acest proces.

Recomandări
Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos
Stiri actuale
Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos

Pericolul nu a trecut încă, la granița României. Sunt mai bine de 24 de ore de când petrolierul încărcat cu mii de tone de GPL arde necontrolat, lângă portul Ismail din Ucraina.

Becali a găsit vinovatul după cheltuielile nejustificate ale FCSB: „E idiot”
Stiri Economice
Becali a găsit vinovatul după cheltuielile nejustificate ale FCSB: „E idiot”

Softul Fiscului l-a prins în off-side pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a fost vizitat de inspectorii ANAF, pentru restanțe la bugetul de stat.

Un echipament de 3 milioane lei pentru reducerea infecțiilor nosocomiale stă nefolosit la Ploiești. Care sunt motivele
Stiri Sanatate
Un echipament de 3 milioane lei pentru reducerea infecțiilor nosocomiale stă nefolosit la Ploiești. Care sunt motivele

Un sistem modern de climatizare și ventilare zace nefolosit de anul trecut, la Spitalul de Pediatrie din Ploiești.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Noiembrie 2025

46:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
17 Noiembrie 2025

01:31:06

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Noiembrie 2025

01:45:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28