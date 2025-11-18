Donald Trump a introdus un „permis FIFA” pentru Cupa Mondială 2026. Suporterii vor primi vize mai rapid

Donald Trump a anunţat luni introducerea unui „permis FIFA” menit să accelereze procedura de obţinere a vizelor pentru deţinătorii de bilete la Cupa Mondială de fotbal din 2026 (11 iunie-19 iulie), organizată în principal în Statele Unite.

Politica migraţională deosebit de agresivă a lui Donald Trump de la revenirea sa la preşedinţie ridică semne de întrebare cu privire la primirea pe teritoriul american a milioane de spectatori străini aşteptaţi la următorul mare eveniment fotbalistic, coorganizat de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Trump prezintă „permisul FIFA” pentru programări prioritare

Sistemul prezentat luni „va permite deţinătorilor de bilete care au o lungă perioadă de aşteptare (pentru viză) să solicite o programare prioritară”, a anunţat Trump, însoţit din nou de preşedintele FIFA, Gianni Infantino.

„Cu acest „pass FIFA”, putem să ne asigurăm că cei care cumpără un bilet, care sunt adevăraţi fani ai fotbalului, vor putea veni să asiste la Cupa Mondială în cele mai bune condiţii, începând cu obţinerea vizei”, a afirmat Infantino, estimând că „între cinci şi zece milioane” de spectatori din întreaga lume sunt aşteptaţi la competiţie.

„Biletul dvs. nu este o viză”, a avertizat totuşi secretarul de stat american, Marco Rubio.

„Nu vă garantează intrarea în Statele Unite”, a precizat el.

„Vă garantează o programare accelerată. Veţi trece în continuare prin acelaşi proces de verificare. Vom efectua aceleaşi verificări ca pentru oricine altcineva. Singura diferenţă este că le punem în fruntea listei.”, a mai spus Marco Rubio.

Şeful diplomaţiei americane a indicat, de asemenea, că „400 de agenţi consulari suplimentari” au fost detaşaţi în întreaga lume şi că, în anumite ambasade, personalul a fost „dublat”.

Cupa Mondială 2026 se va desfăşura în 16 oraşe gazdă

De la începutul lunii iunie, administraţia Trump interzice intrarea pe teritoriul american a cetăţenilor din douăsprezece ţări, în majoritate din Africa sau Orientul Mijlociu, şi impune restricţii asupra altor şapte ţări.

Casa Albă a asigurat la momentul respectiv că echipele participante la Cupa Mondială din 2026 nu vor fi afectate. Din cauza lipsei vizelor, echipa feminină de baschet din Senegal a fost nevoită să renunţe la un stagiu de pregătire în Statele Unite la sfârşitul lunii iunie.

16 oraşe gazdă, dintre care unsprezece în Statele Unite, vor găzdui prima Cupă Mondială din istorie cu 48 de echipe. 34 de selecţii şi-au validat deja biletul pentru competiţie.

Visa Waiver pentru români

Excluderea noastră din programul Visa Waiver a venit la aproape patru luni de când România a fost desemnată să acceadă la acest program. Autoritățile americane, din fosta administrație Joe Biden, spuneau atunci că țara noastră a îndeplinit cerințele stricte de securitate, iar călătoriile fără viză urmau să devină realitate în jurul datei de 31 martie.

Însă, odată instalată noua administrație Donald Trump la Casa Albă, lucrurile s-au schimbat. Pe 25 aprilie, autoritățile americane au decis suspendarea României din programul care ar fi scos vizele, iar pe 2 mai a venit decizia finală de excludere.

Potrivit autorităților de peste Ocean, România ar putea fi reconsiderată în viitor pentru Programul Visa Waiver, dacă va îndeplini criteriile de eligibilitate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













