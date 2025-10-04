Donald Trump anunță un acord Israel-Hamas: „Suntem foarte aproape de a realiza acest lucru”. Ce cuprinde

„Suntem în zile decisive pentru o înțelegere" transmit familiile ostaticilor israelieni, după ce gruparea Hamas a fost de acord să elibereze prizonierii rămași în Gaza. Președintele Trump crede că „Hamas este gata pentru o pace durabilă".

Numai că inamicul Israelului vrea negocieri pentru alte aspecte cheie ale planului președintelui american - inclusiv dezarmarea și retragerea din rolul său în guvernarea enclavei palestiniene.

Într-un mesaj pe rețelele de socializare, președintele american afirmă: „Cred că Hamas este pregătită pentru o pace durabilă” și îndeamnă Israelul să „oprească bombardamentele asupra Fâșiei Gaza”, pentru a crea condițiile aducerii ostaticilor israelieni acasă.

Donald Trump, președintele SUA: „Vreau să mulțumesc țărilor care m-au ajutat să realizez asta: Qatar, Turcia, Arabia Saudită, Egipt, Iordania și multe altele. Aceasta este o zi foarte specială, poate fără precedent. Toată lumea a fost unită în dorința ca acest război să se încheie și să aducem pacea în Orientul Mijlociu. Suntem foarte aproape de a realiza acest lucru.”

Hamas este de acord să elibereze toți ostaticii israelieni, dar solicită negocieri suplimentare. Nu a făcut, însă, nicio referire la cerințe cheie ale planului de place, care presupune inclusiv dezarmarea și retragerea din rolul său în guvernarea enclavei palestiniene.

Benjamin Netanyahu afirmă că Israelul „se pregătește să implementeze imediat” prima fază a planului lui Donald Trump, care prevede că Hamas îi va preda pe cei 20 de ostatici care ar mai fi în viață, precum și rămășițele pământești ale altor 28 de ostatici decedați - într-un răstimp de 72 de ore, după încheierea unui acord. Sâmbătă seară va avea loc o mare demonstrație la Tel Aviv pentru aducerea ostaticilor acasă - la aproape doi ani de la raidurile sângeroase ale teroriștilor Hamas când au fost răpiți, inițial, 251 de ostatici.

