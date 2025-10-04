Hamas a acceptat să elibereze toți ostaticii israelieni, după amenințările lui Donald Trump. Apelul Casei Albe către Israel

04-10-2025
Donald Trump
Hamas a anunţat vineri că a acceptat să elibereze toţi ostaticii israelieni, vii sau morţi, în conformitate cu termenii propunerii preşedintelui american Donald Trump pentru încetarea ostilităţilor în Gaza

Adrian Popovici

Într-un mesaj postat pe reţelele sociale, seful Casei Albe a cerut ulterior Israelului să-şi înceteze bombardamentele în Gaza, pentru a putea scoate ostaticii, considerând că Hamas este dispus să facă pace.

Hamas a declarat vineri că va fi de acord cu unele aspecte ale planului preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Gaza, inclusiv cu eliberarea ostaticilor şi predarea administraţiei enclavei, dar va solicita negocieri cu privire la multe dintre celelalte condiţii.

Într-o copie a declaraţiei consultate de Reuters, Hamas a formulat răspunsul său la planul în 20 de puncte al lui Trump, după ce preşedintele SUA a dat grupului militant palestinian termen până duminică seara să accepte sau să respingă propunerea.

Amenințările lui Donald Trump

Trump nu a spus dacă termenii vor fi supuşi negocierii, aşa cum doreşte Hamas, dar ameninţase grupul palestinian cu „iadul”, dacă nu acceptă planul..

De remarcat este faptul că Hamas nu a precizat dacă va accepta o clauză privind dezarmarea, o cerinţă a Israelului şi a SUA pe care a respins-o anterior, menţionează Reuters.

În declaraţia sa, Hamas afirmă că „apreciază eforturile arabe, islamice şi internaţionale, precum şi eforturile preşedintelui american Donald Trump, care solicită încetarea războiului din Fâşia Gaza, schimbul de prizonieri (şi) intrarea imediată a ajutoarelor”, printre alte condiţii.

Hamas declară că anunţă „aprobarea eliberării tuturor prizonierilor ocupaţiei – atât cei în viaţă, cât şi rămăşiţele lor – în conformitate cu formula de schimb conţinută în propunerea preşedintelui Trump, cu condiţiile necesare pe teren pentru punerea în aplicare a schimbului”.

Dar adaugă: „În acest context, mişcarea îşi afirmă disponibilitatea de a intra imediat, prin intermediul mediatorilor, în negocieri pentru a discuta detaliile”.

Grupul susţine că este gata „să predea administrarea Fâşiei Gaza unui organism palestinian format din independenţi (tehnocraţi), bazat pe consensul naţional palestinian şi susţinut de sprijinul arab şi islamic”.

Casa Albă nu a răspuns imediat la solicitarea de a comenta răspunsul Hamas la propunerea care este susţinută de Israel, precum şi de puterile arabe şi europene.

Planul lui Trump specifică un armistiţiu imediat, un schimb al tuturor ostaticilor deţinuţi de Hamas cu palestinieni deţinuţi de Israel, o retragere treptată a Israelului din Gaza, dezarmarea Hamas şi introducerea unui guvern de tranziţie condus de un organism internaţional.

