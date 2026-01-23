Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat pentru Fox News că Trump s-a lovit la mână după ce a lovit colţul mesei în timpul evenimentului de semnare.

Casa Albă a comentat pentru Fox News că, de fapt, fotografiile făcute miercuri nu arătau nicio vânătaie.

Potrivit The Telegraph, după nici o oră, se pare că preşedintele SUA îşi acoperise vânătaia cu fond de ten.

Vânătaia a stârnit însă speculaţii pe internet, ca şi în alte ocazii, pe măsură ce imaginile de la ceremonie au circulat pe reţelele sociale.

Un oficial al Casei Albe a spus că preşedintele este mai predispus la vânătăi deoarece ia zilnic aspirină, un tratament dezvăluit anterior de medicii săi.

„Se spune că aspirina este bună pentru subţierea sângelui, iar eu nu vreau să am sânge gros care să curgă prin inima mea”, a declarat Trump pentru The Wall Street Journal la începutul acestui an. „Vreau să am sânge bun şi subţire care să curgă prin inima mea. Are sens?” - a spus el, recunoscând că ia zilnic o doză mai mare de aspirină decât este prescris în mod normal. „Sunt puţin superstiţios”, a declarat el pentru The Wall Street Journal.

Nu este pentru prima dată când preşedintele Trump este observat cu echimoze pe mână. El şi-a acoperit mâna la unele evenimentele publice cu bandaje sau cu ceea ce părea să fie un fel de fond de ten.

Comandantul suprem al SUA a alimentat anterior îngrijorările legate de sănătatea sa după ce a anunţat că a făcut un RMN în octombrie. Casa Albă a publicat o notă pe 1 decembrie din partea lui Sean Barbabella, medicul Casei Albe, în care se spunea că Trump a fost supus unei imagistici avansate la Centrul Medical Militar Naţional Walter Reed, ca măsură preventivă. „Scopul acestor investigaţii imagistice este preventiv: identificarea timpurie a problemelor, confirmarea stării generale de sănătate şi asigurarea menţinerii vitalităţii şi funcţionalităţii pe termen lung”, a declarat Barbabella.

„Imagistica cardiovasculară a preşedintelui Trump este perfect normală. Nu există dovezi de îngustare arterială care să afecteze fluxul sanguin sau anomalii la nivelul inimii sau vaselor majore”, a adăugat medicul. „Camerele inimii au dimensiuni normale, pereţii vaselor par netezi şi sănătoşi şi nu există semne de inflamaţie sau coagulare. În ansamblu, sistemul său cardiovascular prezintă o stare de sănătate excelentă”, a asigurat doctorul.

Luna trecută, Trump, în vârstă de 79 de ani, a apărut cu modificări de culoare ale pielii sau învineţire uşoară pe dosul mâinii stângi, pe lângă vânătaia mai persistentă de pe mâna dreaptă, vizibilă de luni de zile..

