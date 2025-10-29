Se apropie momentul culminant al turneului lui Trump în Asia: „Multe probleme vor fi rezolvate. Sunt foarte optimist”

29-10-2025 | 20:10
Președintele american Donald Trump s-a declarat "optimist" în privința rezultatelor întrevederii sale de joi cu președintele chinez Xi Jinping.

Până atunci însă, același Trump a avut parte de o altă primire măgulitoare, de aceasta dată la Seul. Gazdele au făcut tot posibilul să îl impresioneze și i-au dăruit o coroană masivă.

Donald Trump a fost primit cu onoruri și la Seul. Președintele sud-coreean Lee Jae Myung i-a conferit cea mai înaltă distincție a țării, care poartă numele florii naționale, hibiscusul roz. Totul, pentru "contribuția sa la pace în Peninsula coreană".

Mai mult decât atât Trump a primit în dar și replica unei coroane regale de aur.

Donald Trump: „Mi-ați oferit astăzi cu adevărat o operă de artă. Faptul că am fost primul președinte al Statelor Unite care a primit așa ceva a fost într-adevăr ceva foarte special, apreciez foarte mult acest gest și nu voi uita niciodată această vizită”.

Deși a repetat că vrea să se întâlnească și cu liderul de la Phenian, Kim Jong Un, Trump s-a resemnat, declarând că "nu s-a reușit stabilirea unui moment potrivit pentru întrevedere". Așa că, până una alta, rămân doar testele cu rachete nord-coreene, care au precedat sosirea liderului de la Casa Albă.

Donald Trump: „Ei au lansat, el a lansat rachete de zeci de ani, nu? Este vorba doar despre o altă rachetă care a fost lansată. Am avut întotdeauna o relație foarte bună cu el. Deasupra țării dumneavoastră este o mică umbră, dar o vom risipi. Aveți un vecin care nu a fost atât de amabil pe cât ar fi putut fi - dar eu cred că va fi. Îl cunosc foarte bine pe Kim Jong Un și cred că lucrurile se vor rezolva foarte bine”.

Dar momentul culminant al turneului său asiatic rămâne întâlnirea de joi cu președintele Chinei - pentru discuții mult așteptate în legătură cu războiul comercial dintre cele două țări.

Donald Trump: „Cred că voi avea o întrevedere grozavă cu președintele Xi al Chinei și multe probleme vor fi rezolvate. Sunt foarte optimist”.

Întâlnirea Trump - Xi va avea loc tot în Coreea de Sud, în cadrul summitului economic al liderilor din regiunea Asia Pacific.

Donald Trump: „Chiar cred că vom ajunge la o înțelegere și cred că va fi una bună pentru amândoi. Și acesta ar fi într-adevăr un rezultat excelent. Știți, este mai bine așa decât să ne certăm și să trecem prin tot felul de probleme fără motiv”.

Pe de altă parte, Coreea de sud a ajuns la un acord comercial cu Statele Unite. Seulul s-a angajat să investească 350 de miliarde de dolari în America și ambele țări au redus tarifele vamale, reciproce, la 15%. Cu o excepție importantă. Nu este clar dacă sau cât va fi redusă taxarea exporturilor auto sud-coreene - încă supuse unui tarif de 25%.

Sursa: Pro TV

