Donald Trump a avut parte de o primire imperială în Japonia înainte de întrevederea cu noul premier nipon

În timpul vizitei lui Donald Trump în Japonia, negociatorii americani și chinezi au raportat „progrese majore” în privința unui posibil acord comercial.

Și astfel au redus tensiunile înaintea întâlnirii mult așteptate dintre Trump și liderul chinez Xi Jinping, care va avea loc joi. Președintele american este gata să își prelungească turneul, pentru a se întâlni și cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, dar nu se știe nimic despre o astfel de întrevedere.

În Japonia, unde a ajuns luni seară, președintele american a făcut prima vizită la palatul imperial, unde a fost primit de împăratul Naruhito. Și așteaptă cu nerăbdare să discute și cu noua șefă a guvernului nipon, Sanae Takaichi, supranumită doamna de fier a Japoniei.

Donald Trump, președintele SUA: „Am auzit lucruri fenomenale despre ea.”

Dar momentul culminant al turneului asiatic va fi întrevederea de joi cu președintele chinez Xi Jinping, în Coreea de Sud.

Donald Trump, președintele SUA: „Am mult respect pentru președintele Xi și cred că vom ajunge la un acord. Chiar am un sentiment foarte bun în privința asta.

Reporter: Plănuiți să semnați un acord final privind TikTok?

Donald Trump, președintele SUA: S-ar putea. S-ar putea. Va fi unul dintre lucrurile pe care le vom discuta.”

Potrivit secretarului Trezoreriei americane, Scott Bessent, Statele Unite și China au convenit asupra unui posibil acord comercial. Secretarul Trezoreriei a spus că acest cadru include un „acord final” privind operațiunile TikTok din SUA și o amânare a aplicării restricțiilor Chinei asupra mineralelor rare.

El a adăugat, de asemenea, că nu se așteaptă ca tariful de 100% asupra bunurilor chinezești, cu care amenință președintele Donald Trump, să intre în vigoare, în timp ce China va relua achizițiile semnificative de soia din SUA.

Li Chenggang, Reprezentantul comercial internațional al Chinei în cadrul Ministerului Comerțului/Vice-ministrul Comerțului: „Cele două părți au ajuns la un consens preliminar asupra acestor chestiuni, iar în continuare fiecare va parcurge propriile proceduri interne de aprobare.”

Ambele națiuni încearcă să evite o escaladare suplimentară a războiului comercial dintre cele mai mari două economii ale lumii.

