Donald Trump a avut parte de o primire imperială în Japonia înainte de întrevederea cu noul premier nipon

Stiri externe
28-10-2025 | 08:53
×
Codul embed a fost copiat

În timpul vizitei lui Donald Trump în Japonia, negociatorii americani și chinezi au raportat „progrese majore” în privința unui posibil acord comercial.

autor
Știrile PRO TV

Și astfel au redus tensiunile înaintea întâlnirii mult așteptate dintre Trump și liderul chinez Xi Jinping, care va avea loc joi. Președintele american este gata să își prelungească turneul, pentru a se întâlni și cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, dar nu se știe nimic despre o astfel de întrevedere.

În Japonia, unde a ajuns luni seară, președintele american a făcut prima vizită la palatul imperial, unde a fost primit de împăratul Naruhito. Și așteaptă cu nerăbdare să discute și cu noua șefă a guvernului nipon, Sanae Takaichi, supranumită doamna de fier a Japoniei.

Donald Trump, președintele SUA: „Am auzit lucruri fenomenale despre ea.”

Dar momentul culminant al turneului asiatic va fi întrevederea de joi cu președintele chinez Xi Jinping, în Coreea de Sud.

Citește și
donald trump
Trump pozează în omul păcii în turneul său asiatic. Acordul de încetare a focului semnat de liderul SUA: „Este al optulea”

Donald Trump, președintele SUA: „Am mult respect pentru președintele Xi și cred că vom ajunge la un acord. Chiar am un sentiment foarte bun în privința asta.
Reporter: Plănuiți să semnați un acord final privind TikTok?
Donald Trump, președintele SUA: S-ar putea. S-ar putea. Va fi unul dintre lucrurile pe care le vom discuta.”

Potrivit secretarului Trezoreriei americane, Scott Bessent, Statele Unite și China au convenit asupra unui posibil acord comercial. Secretarul Trezoreriei a spus că acest cadru include un „acord final” privind operațiunile TikTok din SUA și o amânare a aplicării restricțiilor Chinei asupra mineralelor rare.

El a adăugat, de asemenea, că nu se așteaptă ca tariful de 100% asupra bunurilor chinezești, cu care amenință președintele Donald Trump, să intre în vigoare, în timp ce China va relua achizițiile semnificative de soia din SUA.

Li Chenggang, Reprezentantul comercial internațional al Chinei în cadrul Ministerului Comerțului/Vice-ministrul Comerțului: „Cele două părți au ajuns la un consens preliminar asupra acestor chestiuni, iar în continuare fiecare va parcurge propriile proceduri interne de aprobare.”

Ambele națiuni încearcă să evite o escaladare suplimentară a războiului comercial dintre cele mai mari două economii ale lumii.

Deficitul bugetar a urcat la 100 de miliarde de lei după primele nouă luni. Cheltuielile cu salariile și pensiile au crescut

Sursa: Pro TV

Etichete: donald trump, japonia, intalnire,

Dată publicare: 28-10-2025 08:45

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
Trump l-a criticat pe Putin pentru că a testat o nouă rachetă de croazieră: „Mai bine ar pune capăt războiului din Ucraina”
Stiri externe
Trump l-a criticat pe Putin pentru că a testat o nouă rachetă de croazieră: „Mai bine ar pune capăt războiului din Ucraina”

„Mai bine ar pune capăt războiului din Ucraina, decât să testeze rachete”, i-a răspuns Donald Trump lui Vladimir Putin.

Trump pozează în omul păcii în turneul său asiatic. Acordul de încetare a focului semnat de liderul SUA: „Este al optulea”
Stiri externe
Trump pozează în omul păcii în turneul său asiatic. Acordul de încetare a focului semnat de liderul SUA: „Este al optulea”

Președintele american a sosit în Japonia în a doua etapă a turneului său asiatic. Între timp, negociatorii americani și chinezi au raportat „progrese majore" în privința unui posibil acord comercial.

Viktor Orban merge de urgență la Casa Albă, după ce Donald Trump a impus sancțiuni împotriva companiilor petroliere rusești
Stiri externe
Viktor Orban merge de urgență la Casa Albă, după ce Donald Trump a impus sancțiuni împotriva companiilor petroliere rusești

Viktor Orban se va întâlni săptămâna viitoare la Washington cu Donald Trump pentru a discuta, între altele, sancțiunile SUA împotriva companiilor petroliere rusești, a anunțat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto.

Recomandări
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli
Stiri Economice
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli

Golul din buget a depășit pragul de 100 de miliarde de lei, în primele nouă luni ale acestui an, conform datelor de la Finanțe. Ne îndreptăm spre un deficit record la finele anului, când se vor adăuga 60 de miliarde de lei.

Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles
Stiri Economice
Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

Plătim cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană, iar statul caută soluții să scadă facturile. Vestea a ajuns până la Bruxelles, iar comisarul european pentru energie și locuințe a venit la București pentru a ajuta la rezolvarea situației.

Turcia cumpără 20 de avioane Eurofighter Typhoon din Marea Britanie pintr-un contract „scandalos de mare”
Stiri externe
Turcia cumpără 20 de avioane Eurofighter Typhoon din Marea Britanie pintr-un contract „scandalos de mare”

Turcia a decis luni să cumpere 20 de avioane Eurofighter Typhoon noi de la Marea Britanie pentru 8 miliarde de lire sterline (10,7 miliarde de dolari), consolidând legăturile dintre aliaţii NATO şi întărind apărarea aeriană turcă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 Octombrie 2025

52:04

Alt Text!
La Măruță
27 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Octombrie 2025

01:44:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28