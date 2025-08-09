Era Lukașenko în Belarus, aproape de final. Anunțul surprinzător făcut de „ultimul dictator al Europei”

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat vineri, în cadrul unui interviu video acordat revistei Time, că nu intenționează să candideze pentru un nou mandat.

„Nu, nu intenționez să fac asta”, a declarat Lukașenko, în vârstă de 70 de ani, pentru publicație, o mișcare care ar pune capăt celor trei decenii de putere, perioadă în care s-a aliniat strâns, împreună cu țara sa, președintelui rus Vladimir Putin, potrivit publicației Newsweek.

Aleksandr Lukașenko, cunoscut drept „ultimul dictator al Europei”, a preluat puterea în 1994 și de atunci a devenit unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Putin, jucând un rol important în asistarea invaziei Rusiei în Ucraina. El este singurul lider post-sovietic pe care l-a avut vreodată Belarus.

Deși trupele lui Lukașenko nu s-au alăturat direct războiului din Ucraina, trupele ruse au folosit teritoriul belarus pentru a organiza exerciții militare încă de la începutul acestuia, iar Belarus a ajutat Rusia să lanseze invazia.

Belarus a încercat periodic să depună eforturi pentru a crea legături mai puternice cu Occidentul, dar legăturile lui Lukașenko cu Rusia au constituit mult timp un impediment.

Liderul belarus a pus capăt unei perioade de speculații și analize, clarificând că nu va mai candida pentru un nou mandat.

Deși a recunoscut că succesorul său ar putea urma o direcție diferită pentru țară, el a sugerat că „nu ar trebui să arunce totul peste bord imediat”.

Mandatul actual se încheie abia în 2023

Aceasta urmează victoriei în alegerile de la începutul acestui an, mandatul său actual urmând să se încheie abia în 2030. Lukașenko a devansat alegerile cu șase luni față de perioada obișnuită din vară.

Realegerea sa în 2020 a declanșat cele mai mari proteste din istoria Belarusului, care au durat luni de zile și au dus la o represiune severă, soldată cu peste 65.000 de arestări și sancțiuni din partea Occidentului. Mulți au susținut că alegerile au fost fraudate.

Lukașenko a sugerat anul trecut că ar putea părăsi funcția, spunând că publicul ar putea trebui să „se obișnuiască cu ideea că va exista un alt președinte”, ca răspuns la întrebările de la acea vreme despre intenția sa de a rămâne la putere.

Belarus este un stat post-sovietic care se învecinează cu Rusia și acoperă granița nordică a Ucrainei. De asemenea, se învecinează cu Polonia, Lituania și Letonia și este o țară fără ieșire la mare, cu doar câteva lacuri împrăștiate pe teritoriul său.

Belarus a părăsit Uniunea Sovietică în cadrul dizolvării ample a uniunii în 1990 și și-a declarat independența totală la scurt timp după aceea, când Rusia a supraviețuit loviturii de stat eșuate din august, când comuniștii au încercat să preia controlul asupra uniunii rămase.

