Vladimir Putin anunţă că susţine armistiţiul în Ucraina „cu câteva rezerve”. Declarațiile liderului de la Kremlin

„Propunerea (...) este foarte sensibilă, dar în privința detaliilor va trebui să discutăm cu partenerii noștri americani. Poate că va trebui să-l sun pe domnul Trump pentru a discuta”, a declarat liderul de la Kremlin. „Noi susținem, în principiu, un proces pașnic”, a adăugat el.

Vladimir Putin i-a mulțumit, în această conferință de presă comună cu Aleksandr Lukașenko, președintelui Statelor Unite pentru atenția acordată acestui conflict. „O oprire a luptelor trebuie să conducă la o pace durabilă”, a subliniat el, evocând propunerea unui armistițiu temporar, pe o perioadă de 30 de zile, prezentată de către Washington în urma unor negocieri cu Kievul la Jeddah, în Arabia Saudită.

Putin stated that he agrees to temporarily halt hostilities, but with conditions

"We proceed from the fact that this cessation must lead to a long-term peace and the elimination of the root cause of the crisis," said Putin.

He also hinted that the 30-day ceasefire should not be… pic.twitter.com/pyxDZzyo94