În noua ediție a emisiunii România, te iubesc! - „Agricultura fără rădăcini”, telespectatorii vor descoperi care sunt dificultățile din domeniu, dar și exemple care ar putea produce schimbări.

Reportajul aduce în prim-plan situația agriculturii din România, într-un context în care țara importă produse ce ar putea fi cultivate local, în timp ce numeroase resurse și investiții sunt pierdute. „Nu cultivăm, dar importăm masiv ce am putea produce chiar în țară. Distrugem, în loc să construim. Asta trebuie să se oprească!”, spune Cosmin Savu.

Cum am ajuns la periferia Europei pe harta producției de cartofi și sfeclă de zahăr? De ce cercetarea agricolă, odinioară de elită, astăzi abia răzbate? – „Răspunsurile sunt deranjante”, spune Cosmin Savu.

Există, însă, și speranță. Vom vedea imagini din singura bancă de gene agricole din România, la Suceava, acolo unde sunt adunate peste 25 de mii de soiuri de plante ca rezervă pentru viitor și unde ar trebui să fie depozitate mostre din toate culturile importante ale țării, protejate în cazul unei crize regionale sau chiar globale.

