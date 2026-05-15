La începutul acestei săptămâni, magistraţii au amânat cauza pentru joi, când urma să aibă loc audierea, însă Tribunalul Militar a amânat-o din nou, pentru vineri, punându-le însă în vedere inculpaţilor că este ultimul termen de judecată la care mai pot fi audiaţi.

„Amână judecarea cauzei şi constată că următorul termen de judecată este stabilit la data de 15 mai 2026, ora 10:00, sala 1, complet CPF5, pentru când pune în vedere inculpaţilor care doresc să dea declaraţie că este ultimul termen de judecată la care mai pot fi audiaţi. Totodată, pune în vedere apărătorilor desemnaţi din oficiu inculpaţilor şi apărătorilor desemnaţi din oficiu, persoanelor vătămate şi părţilor civile să se prezinte la termenul de judecată stabilit”, se mai arăta în soluţia pe scurt, de joi, 14 mai, a Tribunalului Militar Bucureşti.

Foștii șefi ai Jandarmeriei, acuzați de abuz în serviciu

Laurenţiu Cazan (fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei), Sebastian Cucoş (fost inspector general) şi Cătălin Sindile (fost prim-adjunct) sunt acuzaţi de abuz în serviciu, aceştia fiind cei care au coordonat operaţiunea din Piaţa Victoriei şi au ordonat intervenţia în forţă care a dus la dispersarea violentă a zeci de mii de protestatari paşnici, potrivit unui comunicat de presă al Comunităţii Declic.

„O ţară întreagă a văzut imaginile cu bătrâni, femei şi copii gazaţi şi loviţi de jandarmii care ar fi trebuit să îi protejeze. Şefii din Jandarmerie ar putea să spună în faţa judecătorilor cine le-a cerut să acţioneze împotriva propriilor cetăţeni. Deocamdată, însă, am văzut doar tentative de tergiversare a procesului, pentru a scăpa prin prescrierea faptelor", afirma Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei Declic privind dosarul 10 august.

Aceasta menţiona că audierile au loc într-un "context critic", în condiţiile în care faptele din dosarul "10 August" se vor prescrie în doar câteva luni, în octombrie 2026.

„Pentru a evita închiderea dosarului fără un verdict, Tribunalul Militar a admis cererea avocaţilor susţinuţi de Comunitatea Declic de a renunţa la audierea a 373 de martori rămaşi pe listă, după ce alţi peste 600 de martori au descris ce s-a întâmplat în Piaţa Victoriei, accelerând astfel procedura judiciară", precizează sursa citată.

Raport: Utilizarea unui „arsenal deosebit de periculos”

Conform rechizitoriului şi expertizelor tehnice realizate de către experţi ai MApN, forţele de ordine au folosit împotriva manifestanţilor "un arsenal deosebit de periculos: 63 grenade de mână cu efect acustic, 489 grenade de mână cu efect iritant lacrimogen şi 316 cartuşe (calibru 38 şi 40 mm) cu efect iritant lacrimogen.

„Expertizele arată că aceste dispozitive au provocat arsuri şi răni grave din cauza schijelor, temperaturilor ridicate şi forţei impactului, sute de persoane având nevoie de îngrijiri medicale", menţiona reprezentanţii Declic.

Dosarul a ajuns în faţa judecătorilor după ce a fost iniţial clasat. Ioan Crăciuneanu, victimă a violenţelor, a obţinut redeschiderea anchetei fiind reprezentat de sora cea, avocata Lucia Crăciuneanu, şi de avocatul Comunităţii Declic, Toni Decean.

Membrii Comunităţii Declic au susţinut financiar întregul demers, achitând onorariile avocaţilor şi costurile judiciare. Aceştia au analizat sute de ore de înregistrări video, extrăgând probele clare în care jandarmii lovesc cetăţeni care nu manifestau nicio formă de violenţă.