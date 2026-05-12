Teheranul critică cererile considerate nerezonabile din partea Americii, iar liderul de la Casa Albă condamnă răspunsul iranienilor.

Reporter: „Pentru moment, armistițiul rămâne în vigoare?”

Donald Trump, președintele SUA: „E incredibil de slab. Aș numi acest armistițiu cel mai slab în acest moment. După ce am citit mizeria aia pe care ne-au trimis-o (iranienii). Nici măcar nu am terminat-o de citit, căci am zis să nu-mi pierd timpul cu așa ceva. A spune că șansele armistițiului sunt cele mai slabe acum este ca și cum ar fi «la terapie intensivă».”

Pakistanul a transmis răspunsul Teheranului către Washington

Pakistanul - care mediază negocierile de pace - a transmis Casei Albe răspunsul Teheranului la memorandumul în 14 puncte înaintat de Statele Unite.

Potrivit presei americane, documentul include prevederi precum suspendarea programului iranian de îmbogățire a uraniului, ridicarea sancțiunilor și reluarea navigației prin Strâmtoarea Ormuz.

Dar Teheranul a respins planul, despre care a spus că ar echivala cu o capitulare în fața „cererilor excesive” ale președintelui american.

Esmaeil Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului: „Noi nu cerem concesii - cerem doar drepturile legitime ale Iranului. Din păcate, partea americană continuă să insiste asupra viziunilor sale unilaterale și a cererilor nerezonabile, bazate pe mentalități care sunt în mare parte influențate de regimul sionist.”

Teheranul a venit cu o contra-propunere

Teheranul a transmis o contra-propunere: încetarea războiului pe toate fronturile, ridicarea blocadei navale americane și garanții că nu vor mai exista atacuri asupra teritoriului său. Și, foarte important, recunoașterea suveranității Iranului asupra Strâmtorii Ormuz, folosită liber la nivel internațional înainte de declanșarea conflictului.

Potrivit Wall Street Journal, Teheranul ar fi propus, de asemenea, diluarea unei părți din uraniul său puternic îmbogățit, aproape până la nivelul de puritate necesar pentru obținerea unei arme nucleare. Iar restul stocurilor urmând să ajungă într-o țară terță.

Donald Trump: „Este un plan foarte simplu: Iranul nu poate avea o armă nucleară și nu va avea o armă nucleară, dar ei nu au vrut să accepte (planul), dacă poți să crezi... ce proști! Sunt oameni proști! Ei cred că eu mă voi plictisi de toate astea sau că vor apărea presiuni, dar nu există nicio presiune. Nu există nicio presiune!”

Reporter: „Războiul cu Iranul s-a încheiat? Și dacă nu, cine va decide când se va încheia?”

Benjamin Netanyahu: „Cred că am realizat foarte multe, dar (războiul) nu s-a terminat, pentru că mai există material nuclear, uraniu îmbogățit care trebuie scos din Iran. Mai există facilități de îmbogățire care trebuie demontate.”

Reporter: „Cum vă imaginați că uraniul puternic îmbogățit va fi scos din Iran?”

Benjamin Netanyahu: „Intri și îl scoți.”

Reporter: „Cum? Forțe speciale israeliene, forțe speciale americane?”

Benjamin Netanyahu: „Nu voi vorbi despre mijloace militare, dar președintele Trump mi-a spus: «Vreau să intru acolo». Și cred că se poate asta, fizic. De ce nu? Aceasta este cea mai bună cale.”

Pe de altă parte, un oficial de la Teheran a amenințat cu un „răspuns decisiv și imediat” la posibila desfășurare a unor nave de război britanice și franceze în Strâmtoarea Ormuz.