Domeniile afectate de apariția IA. Tinerii își găsesc mai greu de muncă, angajările au scăzut semnificativ - Analiză

Utilizarea pe scară largă a inteligenţei artificiale generative începe să afecteze semnificativ perspectivele profesionale ale angajaţilor tineri din SUA, potrivit unui studiu publicat de trei cercetători de la Universitatea Stanford, transmite CNBC.

Analiza, bazată pe date salariale de la milioane de angajaţi, procesate de compania ADP, a arătat că lucrătorii cu vârste între 22 şi 25 de ani din domenii expuse AI, precum servicii pentru clienţi, contabilitate şi dezvoltare software, au înregistrat o scădere de 13% a angajărilor din 2022.

În schimb, angajarea lucrătorilor mai experimentaţi din aceleaşi domenii a rămas stabilă sau a crescut.

Tinerii care lucrează în ocupaţii mai puţin expuse, cum ar fi asistenţa medicală, au cunoscut chiar o creştere mai rapidă a angajărilor faţă de colegii lor mai în vârstă.

De asemenea, rolurile de supraveghere în producţie şi operaţiuni au crescut pentru tineri, deşi mai puţin decât pentru cei de peste 35 de ani.

Cercetătorii explică vulnerabilitatea angajaţilor tineri prin faptul că AI înlocuieşte mai uşor „cunoştinţele codificate”, dobândite prin educaţie formală, dar nu poate substitui experienţa practică acumulată în ani de muncă.

Totuşi, în domeniile în care AI completează munca umană şi creşte eficienţa, schimbările în nivelul angajărilor au fost reduse.

Studiul, care nu a fost încă evaluat de alţi specialişti, adaugă dovezi la dezbaterea privind impactul AI asupra pieţei muncii.

Economiştii avertizează că efectele reale ar putea fi şi mai ample, pe măsură ce companiile vor integra inteligenţa artificială în activităţile de zi cu zi.

Impactul și beneficiile inteligenței artificiale generative asupra muncii globale

Inteligența artificială generativă va schimba semnificativ munca globală în următorii cinci ani, afectând 25% din joburi, 44% din competențe și până la 40% din orele lucrate, arată un raport WEF și PwC.

Însă, unul dintre principalele beneficii ale GenAI este creșterea productivității, iar sondajul PwC CEO Survey arată că majoritatea directorilor, inclusiv din România, au observat o eficientizare a timpului de lucru al angajaților.

