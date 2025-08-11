Inteligența artificială a luat locurile de muncă a 200 de angajați ai unei mari companii din Ungaria

Compania Docler-Byborg, condusă de György Gattyán, reduce cu 200 numărul angajaților la biroul din Budapesta. Grupul va miza pe automatizarea proceselor și implementarea soluțiilor bazate pe inteligența artificială pentru a-și optimiza activitatea.

În luna ianuarie, portalul de știri Frisshírek, parte a grupului, a înlocuit aproape toți jurnaliștii cu editori de text automați, susținuți de inteligență artificială. Însă acest model de afaceri nu a avut succes, iar portalul a fost ulterior închis, scrie Telex.

Conform declarației făcute săptămâna trecută, grupul Docler-Byborg va trece printr-un „proces inevitabil de reorganizare” în lunile ce urmează.

„Adaptându-se la evoluția pieței globale, recunoscând mediul economic internațional dificil și scăderea oportunităților de piață, grupul a început să valorifice și să implementeze digitalizarea și inteligența artificială în procesele sale de afaceri”, au precizat reprezentanții companiei.

Utilizarea inteligenței artificiale în anumite departamente permite reducerea nevoii de resurse umane.

Tamás Nemes, șeful departamentului de comunicare al Docler Group, a afirmat că angajatorul a informat în scris agenția de ocupare a forței de muncă de stat despre decizia de a concedia 200 de angajați.

Prima rundă de informări, verbale și scrise, a fost transmisă marți către angajați, iar procesul de concediere este estimat să se încheie în toamnă.

Grupul Docler restructurează și operațiunile din Luxemburg, integrând inteligența artificială pentru a automatiza fluxurile de lucru, ceea ce va conduce la reducerea numărului de angajați. Această decizie face parte dintr-un proces mai amplu de transformare digitală, generat de schimbările din piață.

