Dani Wooldridge, în vârstă de 39 de ani, lucra ca asistentă medicală și avea o afacere în domeniul esteticii, iar Tom, de 38 de ani, conducea o firmă de construcții. În mai, cei doi și-au vândut casa și bunurile, și-au făcut bagajele și au cumpărat bilete doar dus către Indonezia, scrie BBC.

Ideea unei asemenea aventuri exista de mult, însă responsabilitățile familiale și financiare îi făcuseră să amâne planul.

O vacanță de o lună în Thailanda, petrecută cu aproape doi ani în urmă, i-a convins că cei trei copii se pot adapta unei vieți în călătorie.

„A fost minunat să-i vedem pe copii descoperind o lume complet diferită de cea în care crescuserăm noi. A fost extraordinar să explorăm locuri noi împreună cu ei”, a povestit Tom.

Decizia nu a fost ușoară. Fiica lor cea mare, Olivia, în vârstă de 12 ani, era îngrijorată că își va pierde legătura cu prietenii, în timp ce Morgan, de șapte ani, și George, de patru ani, au acceptat mai ușor schimbarea.

Primele luni în Asia, între entuziasm și șoc cultural

După plecare, familia a început aventura în Bali, o destinație pe care părinții o vizitaseră cu 15 ani în urmă. De data aceasta, aglomerația le-a creat dificultăți.

„În primele una-două zile, totul a fost copleșitor. (...) Am mers mai întâi în Uluwatu, iar zona a devenit extrem de aglomerată. Chiar și când mergeam pe jos pe stradă, mă simțeam neliniștită. Scutere peste tot”, a spus Dani.

Experiența a venit însă și cu surprize plăcute. „Mâncarea a fost extraordinară încă de la început. Oamenii sunt minunați și foarte amabili”, a povestit Tom.

Cei cinci au explorat mai multe zone din Bali, au urcat pe vulcanul Batur și au vizitat Ubud, înainte de a călători între insulele arhipelagului indonezian. După cinci luni, se află din nou în Lombok.

„Cred că au trecut câteva luni până să realizăm cu adevărat: «Uau, chiar nu ne mai întoarcem acasă»”, a mărturisit Dani.

Cum își continuă copiii educația

Deși au renunțat la viața obișnuită din Marea Britanie, părinții nu au abandonat educația copiilor. Familia urmează programa școlară britanică, iar cei mici beneficiază de profesori și meditații online.

„Chiar dacă vrem ca micuții noștri să descopere lumea și să învețe din experiențele reale, vrem să aibă și oportunități. Dacă vor să meargă la universitate și să devină medici, asistenți medicali sau să urmeze orice altă carieră, vrem în continuare să aibă aceste posibilități”, a explicat Dani.

Copiii participă și la activități în centre educaționale internaționale, unde pot socializa cu alți tineri care călătoresc împreună cu familiile lor.

Pentru părinți, unul dintre cele mai mari dezavantaje este distanța față de cei dragi. Totuși, ei consideră că experiențele acumulate, întâlnirile cu oameni din culturi diferite și timpul petrecut în aer liber merită sacrificiul.

Ce destinații urmează pe lista familiei

După Indonezia, soții Wooldridge vor călători în Malaysia, unde intenționează să viziteze un sanctuar pentru urangutani din Borneo. Următoarele opriri sunt Thailanda, Cambodgia, Vietnam și Filipine.

Familia și-a planificat în linii mari următorul an, fără să stabilească însă unde va merge după Asia. Obiectivul este să exploreze fiecare continent atât timp cât își dorește.

„Vom continua atât timp cât vom putea și ne vom dori. Dacă, la un moment dat, nu vom mai vrea să continuăm, vom fi văzut deja atât de multe locuri încât vom putea alege unul în care să ne stabilim”, a spus Tom.

Pentru Dani, unul dintre cele mai mari visuri rămâne un safari în Africa.

„Mi-am dorit întotdeauna să văd Africa și nu am fost niciodată acolo. A fost mereu pe lista mea.”