Cei doi lucrau pentru aceeași bancă și gestionau conturile aceleiași cliente, pe care ar fi exploatat-o timp de mai mulți ani, potrivit La Repubblica .

Conform anchetatorilor, în centrul mecanismului ar fi stat accesul neautorizat la datele bancare ale femeii. După solicitarea unor carduri de credit și debit emise pe numele acesteia, în decurs de trei ani ar fi fost cheltuiți aproximativ 182.000 de euro direct din contul victimei. O parte dintre sume ar fi fost folosite pentru cumpărături mărunte, inclusiv prăjituri și combustibil.

Schema de fraudă, derulată între 2019 și 2022

Procurorii au cerut trimiterea în judecată a celor doi italieni, în vârstă de 70 și 68 de ani, pentru acces ilegal la un sistem informatic în cazul femeii și fraudă în formă continuată. Ancheta arată că soția ar fi intrat în sistemul informatic al băncii fără consimțământul instituției, solicitând cardurile pe numele clientei.

Ulterior, ar fi fost efectuate retrageri și plăți în complicitate cu alte persoane, într-un circuit financiar estimat la 14.000 de euro pe cardurile de debit și 165.000 de euro pe cardurile de credit.

În același dosar, soțul este acuzat de fraudă pentru retrageri de aproximativ 3.000 de euro, realizate — potrivit procurorilor — la instigarea soției. Rolurile celor doi ar fi fost clar împărțite în cadrul mecanismului investigat de anchetatori.

Femeia de 82 de ani ar fi rămas în necunoștință de cauză timp de trei ani, până când banca a contactat-o pe 21 octombrie 2022 pentru a-i semnala tranzacții suspecte.

Ajunsă la sucursală, aceasta ar fi declarat că nu a efectuat niciodată acele operațiuni și că nu a solicitat cardurile. Unele plăți figurau realizate la cofetărie, pentru deserturi, iar altele pentru alimentări cu carburant.

În urma plângerii, a fost deschisă o anchetă, iar victima, reprezentată de avocatul Domenico Signoriello, s-a constituit parte civilă, alături de bancă. Judecătorul de cameră preliminară urmează să decidă dacă acceptă cererea procurorilor și trimite cuplul în judecată.