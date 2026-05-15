"Potenţialele victime primesc un SMS care pretinde că provine de la platforma Ghiseul.ro sau de la o autoritate oficială şi care informează despre o presupusă amendă restantă. Mesajul include un link către o pagină frauduloasă care imită aspectul unei platforme reale. Odată accesat link-ul, utilizatorului i se solicită introducerea numărului de înmatriculare al vehiculului.

Ulterior, pagina afişează faptul că a fost "identificată" o amendă asociată acelui număr şi solicită achitarea rapidă a unei sume, de exemplu 150 lei. În realitate, scopul atacatorilor este colectarea datelor personale şi financiare ale utilizatorilor. Introducerea datelor bancare pe aceste pagini poate duce la compromiterea conturilor şi la pierderi financiare", precizează experţii, într-o postare publicată, vineri, pe pagina oficială a DNSC.

Potrivit sursei citate, printre indiciile unei astfel de tentative de fraudă se află domenii suspecte sau fără legătură cu instituţia oficială, formulări alarmante şi presiune privind termenul-limită ("Plăţile restante multiple pot duce la remorcarea vehiculului dumneavoastră"), solicitarea accesării urgente a unui link şi instrucţiuni neobişnuite precum "răspunde cu 1" pentru activarea linkului.

În acest context, DNSC vine cu o serie de recomandări pentru utilizatori, respectiv să nu acceseze link-uri suspecte primite prin asemenea mesaje, să verifice informaţiile exclusiv pe site-urile oficiale ale instituţiilor, să nu introducă date personale sau bancare în pagini suspecte şi să raporteze tentativele de fraudă la numărul unic 1911 sau prin Platforma Naţională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică.

Totodată, pentru protecţie suplimentară, se recomandă instalarea extensiei DNSC Blacklist Protection - un "scut" invizibil care avertizează atunci când sunt accesate domenii periculoase sau frauduloase.