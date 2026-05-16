"La data de 15 mai 2026, Poliţia Română a adus în ţară un bărbat, de 51 de ani, din Gorj, care avea emis, pe numele său, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. Acesta era urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune", anunţă, vineri seară, Poliţia Română.

Instituţia precizează că bărbatul a fost adus din Marea Britanie, având emis, pe numele său, de către Tribunalul Bucureşti - Secţia 1 Penală, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 5 ani şi 8 luni.

"Cel în cauză a fost introdus într-o unitate de detenţie, în vederea executării mandatului", au menţionat poliţiştii.

Bărbatul adus în ţară este Gridan Alin Cosmin, care, la data comiterii faptelor, era ofiţer de poliţie judiciară, cu gradul profesional de comisar-şef.

El a fost condamnat la o pedeapsă de 5 ani şi 8 luni închisoare şi interzicerea, atât în timpul cât şi pe o perioadă de 5 ani de la executarea pedepsei închisorii, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, spălare de bani (2 infracţiuni), fals în declaraţii privind declaraţii de avere care nu corespund adevărului, fals în înscrisuri sub semnătură privată în participaţie improprie şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.Inculpatul a fost trimis în judecată de către Direcţia Naţională Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, la data de 30 ianuarie 2014.

La data trimiterii în judecată, DNA preciza că, în perioada 2007-2008, inculpatul Gridan Alin Cosmin şi-a înşelat fostul socru cu contravaloarea unei suprafeţe de teren, după care, folosindu-se de ajutorul altor persoane, a reciclat banii obţinuţi prin comiterea infracţiunii de înşelăciune, în scopul de a da o aparenţă de provenienţă legală şi totodată, pentru a plasa în bunuri imobile aceste sume.

"Concret, inculpatul a fost împuternicit de socrul său să îndeplinească, în faţa instituţiilor statului, toate formalităţile ce derivau din vânzarea unei suprafeţe de teren de 14.300 m.p., pe care acesta din urmă o primise ca moştenire. În calitatea sa de mandatar, la data de 25 mai 2007, inculpatul Gridan Alin Cosmin a încasat toţi banii rezultaţi în urma tranzacţiei (1.200.000 euro), după care i-a însuşit şi cheltuit în interes personal", precizau procurorii.

La data de 16 ianuarie 2008, inculpatul Gridan Alin Cosmin l-a dus pe socrul său la un birou notarial unde acesta din urmă a semnat un act numit "declaraţie". "Din cuprinsul acestui document rezultă că, în deplină eroare, socrul inculpatului a declarat că a primit de la ginerele său contravaloarea terenului şi că nu are niciun fel de pretenţii patrimoniale faţă de acesta sau faţă de cumpărător. În realitate, partea vătămată nu a primit niciun ban de la inculpatul Gridan Alin Cosmin", arătau procurorii.

Potrivit acestora, în cursul anului 2008, inculpatul a contrafăcut un act intitulat contract de împrumut (cu o altă persoană), prin antedatare, respectiv 16 mai 2007, în scopul de a justifica provenienţa banilor obţinuţi în condiţiile mai sus menţionate, disimulând astfel provenienţa sumei respective. Ulterior, la data de 9 februarie 2011, a depus actul fals la dosarul cauzei.

"Pentru a da un aspect licit provenienţei banilor obţinuţi din infracţiunea de înşelăciune, la data de 11 martie 2008, inculpatul Gridan Alin Cosmin a cumpărat, pe numele socrului său, un imobil, însă a păstrat pentru sine dreptul de uzufruct viager. În declaraţia sa de avere, din data de 14 ianuarie 2009, inculpatul Gridan Alin Cosmin a omis menţionarea sumei de 1.700.000 lei, motivând că aceşti bani nu i-au aparţinut şi că urma să-i restituie socrului său", mai transmitea DNA.