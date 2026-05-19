Polițiștii au făcut marți percheziții în trei județe.

Corespondent PROTV: „Ancheta a început după ce un individ de 40 de ani din Bistrița ar fi convins un bărbat, care avea investiții în criptomonede, să își mute monedele virtuale pe o altă platformă, pe motiv că ar fi mai sigură. Mai mult, s-ar fi oferit chiar să îl ajute să își deschidă noul cont, iar așa ar fi obținut datele de acces la portofelul său electronic. Potrivit anchetatorilor, după ce a obținut accesul, bărbatul ar fi transferat, pe rând, toate criptomonedele, aproximativ 700.000 de dolari. Ca să își șteargă urmele, suspectul ar fi mutat sumele prin mai multe conturi, iar apoi le-ar fi transferat în portofelele virtuale ale unor persoane apropiate. În dosar apare și un alt bărbat, de 43 de ani, despre care anchetatorii spun că ar fi controlat o parte dintre conturile în care au ajuns banii și că s-ar fi folosit de documente false. Astăzi, polițiștii au făcut percheziții în Bistrița-Năsăud, Cluj și Maramureș și au ridicat mai multe documente, carduri, stick-uri de memorie, dar și laptopuri. Oamenii legii au găsit și două mașini de lux. Iar la perchezițiile electronice, au descoperit un portofel virtual în care s-ar afla o parte din prejudiciu. Toate acestea urmează să fie puse sub sechestru. Între timp, cei doi suspecți au fost duși la audieri. Cercetările continuă într-un dosar pentru acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals și spălarea banilor.”