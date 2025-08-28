Mii de bărbați din Italia au postat pe un grup de Facebook imagini intime cu femei, fără ca ele să știe. „E extrem de grav”

28-08-2025 | 18:41
O pagină italiană de Facebook, în care mii de bărbați postau imagini intime cu partenerele lor, surori sau chiar femei necunoscute – de cele mai multe ori fără consimțământul acestora –, a fost închisă definitiv de Meta, scrie CNN.

Pagina a stârnit un val de indignare publică și a generat sute de plângeri penale.

Creat în 2019, grupul de Facebook intitulat „Mia Moglie” („Soția mea”) adunase aproape 32.000 de membri, în mare parte bărbați, care distribuiau și comentau sute de mii de fotografii intime cu femei. Scopul era clar: atragerea de comentarii sexuale, aprecieri și propuneri indecente.

Postările variau de la imagini cu cupluri swingers la fotografii transmise în mod privat de femei partenerilor lor, care ulterior le postau în grup. Multe dintre imagini erau făcute în timpul unor acte sexuale. Potrivit autorităților responsabile cu investigarea infracțiunilor din mediul online, majoritatea acestor imagini au fost publicate fără acordul femeilor implicate.

A fost deschisă o anchetă

De la înființarea grupului, autoritățile italiene și Meta au primit peste 2.000 de plângeri. În urma unei anchete penale, Meta a decis închiderea definitivă a paginii pe 20 august.

„Toate comentariile vor fi stocate în sistemul nostru informatic”, a declarat Barbara Strappato, director adjunct al Poliției din Roma. „Infracțiunile identificate variază de la defăimare la distribuirea de materiale intime fără consimțământ. Recunosc că nu am mai văzut niciodată fraze atât de tulburătoare într-un grup de pe o rețea socială. Biroul nostru a lucrat non-stop pentru a bloca pagina. Am primit peste o mie de sesizări în doar câteva ore. Ceea ce s-a întâmplat este extrem de grav.”

Ultima postare înainte de închiderea paginii a fost o invitație către membri de a se muta pe un nou grup, cel mai probabil pe Telegram. Administratorii, care nu au fost încă identificați, au transmis: „Tocmai am creat un nou grup privat și sigur.

Închiderea grupului a venit și ca urmare a campaniei demarate de activista feministă și autoarea Carolina Capria, care a semnalat public existența grupului și a depus o plângere oficială la Poliție. Pe pagina sa de Instagram, Capria a scris: „Există zeci de grupuri în care circulă imagini cu femei – soții, iubite, surori, cumnate, necunoscute. Ieri am vizitat mai multe, semnalate de voi.”

Postarea sa, însoțită de o captură de ecran a grupului Mia Moglie, care afișa zeci de mii de membri și numele însoțit de trei inimioare roșii, a dus la o mobilizare amplă în spațiul online.

Femei tratate ca obiecte, vândute virtual

Poliția a dezvăluit că printre cele mai șocante postări se aflau și anunțuri în care unii bărbați „ofereau” imagini cu soțiile lor contra cost. Într-una dintre postări, o femeie era descrisă prin vârstă, greutate, dimensiunea sânilor și numărul partenerilor sexuali. Unii utilizatori comentau „apreciativ” la adresa sânilor femeii, în timp ce alții își exprimau dorința ca aceasta să fi purtat tanga.

Unul dintre cele mai revoltătoare comentarii făcea aluzie la o fotografie în care victima dormea: „Bagă-i mâna între coapse și vezi dacă se trezește”. Informația a fost făcută publică de poliție și arată nivelul de degradare și abuz din acest grup.

Un purtător de cuvânt al Meta Italia a anunțat că grupul de Facebook „Mia Moglie” a fost eliminat pentru încălcarea politicilor noastre privind exploatarea sexuală a adulților”, potrivit unei declarații transmise de Poliție.

„Nu permitem conținut care amenință sau promovează violența sexuală, abuzul sexual sau exploatarea sexuală pe platformele noastre”, a precizat Meta. „Dacă aflăm despre conținut care incită sau promovează violul, putem dezactiva grupurile și conturile care îl publică și putem partaja aceste informații cu forțele de ordine.”

Cazul Mia Moglie, comparat cu un caz de viol din Franța

Gravitatea situației a dus la comparații cu un caz de viol în grup din Franța, implicându-l pe Dominique Pelicot. Acesta a fost condamnat, în 2024, la 20 de ani de închisoare pentru că și-a drogat, violat și expus fosta soție, Gisele Pelicot, unor abuzuri sexuale repetate comise de străini invitați de el.

Într-un comentariu acordat CNN, activista Carolina Capria a declarat că exemplul Mia Moglie arată că „Pelicot nu este o anomalie” și a avertizat că există multe alte site-uri similare, la fel de periculoase.

Mia Moglie nu este singurul caz de grup eliminat de pe rețelele sociale pentru conținut sexual exploatator. Un alt grup numit „Dipreisti”, care avea aproape 16.000 de membri, a fost închis în repetate rânduri. Membrii acestuia ofereau sau cereau favoruri sexuale în schimbul fotografiilor nud ale unor femei. Cu toate acestea, grupul a reapărut sub diferite denumiri, pe WhatsApp și Telegram, toate având legături cu un cont cu plată pe OnlyFans.

Deoarece membrii acestor grupuri pot folosi pseudonime și se pot înscrie anonim, este dificil pentru anchetatori să formuleze acuzații fără colaborarea administratorilor platformelor. Dipreisti a mai funcționat sub denumiri precum „La Bibbia 5.0” („Biblia 5.0”), „Il Vangelo del Pelo” („Evanghelia Părului”) și „Stupro tua Sorella” („Violează-ți sora”).

Individul care a agresat, „din motive rasiale”, un livrator asiatic în Capitală a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Sursa: CNN

