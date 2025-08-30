Compania Meta, acuzată că a creat chatboți cu numele și imaginea unor celebrități pentru a flirta cu utilizatorii

30-08-2025
Meta
Meta a folosit imaginea celebrităților pentru a crea fără consimțământul acestora chatboți provocatori, relevă o investigație Reuters.

Aura Trif

Meta a folosit numele și înfățișarea unor celebrități, precum Taylor Swift, Scarlett Johansson, Anne Hathaway și Selena Gomez, pentru a crea zeci de chatboți care flirtau pe rețelele sociale, fără permisiunea acestora, a descoperit agenția Reuters.

Deși mulți dintre chatboți au fost creați de utilizatori printr-un instrument oferit de Meta, Reuters a descoperit că un angajat al companiei a realizat cel puțin trei dintre acestea, inclusiv doi chatboți de „parodie” cu Taylor Swift.

Chatboții invitau utilizatorii la întâlniri

Reuters a mai constatat că Meta a permis utilizatorilor să creeze chatboți publici ce imită vedete copii, inclusiv pe actorul Walker Scobell, în vârstă de 16 ani. La solicitarea unei imagini cu adolescentul pe plajă, chatbotul a generat o fotografie realistă, fără tricou.

Toate aceste celebrități virtuale au fost distribuite pe platformele Facebook, Instagram și WhatsApp care aparțin Meta. În săptămânile de testare desfășurate de Reuters, chatboții au susținut în mod repetat că sunt vedetele reale și au făcut frecvent avansuri sexuale, invitând adesea utilizatorii la întâlniri.

Unele dintre conținuturile generate de AI erau deosebit de provocatoare: întrebați de imagini intime, chatboții au produs fotografii fotorealiste cu versiunile lor celebre în căzi de baie sau îmbrăcate în lenjerie, în poziții sugestive.

Purtătorul de cuvânt al Meta, Andy Stone, a declarat pentru Reuters că instrumentele AI ale companiei nu ar fi trebuit să genereze astfel de imagini intime cu adulți celebri sau orice imagine cu vedete copil. El a atribuit aceste derapaje eșecului de a aplica politicile interne, care interzic astfel de conținuturi.

„La fel ca alte companii, permitem generarea de imagini cu figuri publice, dar politicile noastre interzic imaginile nud, intime sau cu conținut sexual sugestiv”, a spus el.

Deși regulile Meta interzic și „imitarea directă”, Stone a susținut că personajele celebre sunt permise atâta timp cât sunt etichetate clar ca parodii. Multe erau marcate astfel, dar Reuters a descoperit că unele nu aveau această etichetă.

Meta a eliminat în jur de o duzină de chatboți, atât avataruri de „parodie”, cât și unele nemarcate, chiar înainte de publicarea articolului.

Sursa: Reuters

Etichete: meta, inteligenta artificiala, inselatorie, vedete,

Dată publicare: 30-08-2025 08:32

