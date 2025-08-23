Gigantul de jocuri Roblox a fost chemat în judecată de mama unei fetițe abuzate. Reclamantă: A creat un „peisaj infernal”

O mamă a dat în judecată gigantul de jocuri Roblox pentru că ar fi permis unui prădător sexual să îi exploateze fiica prin intermediul popularei aplicații pentru copii.

În acțiunea în justiție, depusă la tribunalul de stat din Carolina de Nord, femeia susține că Roblox a creat cu bună știință un „peisaj infernal pentru pedofili", în timp ce promitea public părinților că platforma sa este sigură pentru copii.

Minora, a cărei identitate a fost protejată, a suferit „un rău inimaginabil" după ce un prădător care se dădea drept un alt copil a manipulat-o pe Roblox și a constrâns-o să trimită imagini explicite cu ea însăși, conform plângerii depuse de mama sa.

În schimb, a plătit-o în moneda virtuală Roblox ca recompensă pentru conformarea la cerințele sale, arată New York Post.

Mai mult, atunci când fetița de 10 ani nu se conforma, el ar fi amenințat că va anula moneda „Robux” oferită.

Reacția Roblox

Un purtător de cuvânt al Roblox a emis o declarație pentru The Post: „Suntem profund tulburați de orice incident care pune în pericol utilizatorii noștri, iar siguranța este o prioritate absolută".

Modelul de afaceri al platformei se axează pe vânzarea de Robux, pe care copiii le folosesc pentru a personaliza avatare și pentru a achiziționa conținut de joc. Mulți copii devin „obsedați" de obținerea monedei virtuale, spunând adesea străinilor că ar face „orice pentru Robux", se arată în cuprinsul acțiunii.

Reclamanta, o utilizatoare avidă de Roblox timp de mai mulți ani, se baza foarte mult pe aplicație pentru divertisment și interacțiune socială, ceea ce o făcea o țintă principală pentru prădători.

După ce i-a câștigat încrederea, dându-se drept copil, prădătorul și-a intensificat tacticile de ademenire și a reușit să treacă conversațiile lor de pe Roblox către serviciile de mesagerie text, unde ar fi avut loc exploatarea.

„Dedicăm resurse substanțiale, inclusiv tehnologie avansată și moderare umană 24/7, pentru a ajuta la detectarea și prevenirea conținutului și comportamentului inadecvat, inclusiv încercările de a direcționa utilizatorii în afara platformei, unde standardele de siguranță și moderare pot fi mai puțin stricte decât ale noastre", a precizat reprezentantul companiei.

Nu există verificare eficientă a vârstei pe Roblox

Cu toate acestea, reclamanta susține că o verificare adecvată a vârstei, un control parental eficient și un control de bază al utilizatorilor ar fi putut preveni complet abuzurile.

Procesul de înscriere la Roblox necesită doar o dată de naștere, un nume de utilizator și o parolă - fără un sistem de verificare a vârstei care să împiedice copiii să creeze conturi false cu date de naștere mai vechi, se arată la proces.

Înainte de luna noiembrie a anului trecut, setările Roblox permiteau adulților să transmită mesaje directe copiilor de orice vârstă, conform plângerii.

Procesul susține că măsurile de siguranță actuale rămân inadecvate, deoarece compania se bazează în continuare pe datele de naștere declarate de utilizatori pentru verificarea vârstei.

„Dacă pârâtul ar fi dezvăluit adevărul despre ceea ce se întâmplă cu adevărat în aplicația sa, mama reclamantului nu i-ar fi permis niciodată reclamantului să utilizeze această aplicație fără supravegherea sa strictă", se arată în plângere.

Tânăra victimă suferă acum de „stres emoțional semnificativ, traumă psihologică și angoasă mentală", cu leziuni descrise ca fiind „grave, continue și permanente".

Platforma de jocuri, lansată în 2006, a explodat în popularitate în rândul copiilor, în special în timpul pandemiei. Până în septembrie 2020, aproximativ 30 de milioane de persoane utilizau Roblox zilnic, dintre care mai mult de jumătate aveau sub 13 ani.

Platforma are în medie 68,5 milioane de utilizatori activi zilnic, cu 21% sub 9 ani, 21% între 9-12 ani și 16% între 13-16 ani, potrivit raportului anual 2023 al companiei.

Siguranța pe Roblox, doar în declarații

În ciuda faptului că se comercializează ca „site-ul de jocuri nr. 1 pentru copii și adolescenți", Roblox ar prioritiza creșterea numărului de utilizatori în detrimentul siguranței copiilor, se afirmă în proces.

„Îți poți proteja jucătorii, dar atunci ar fi mai puțini pe platformă. Sau îi lași să facă ceea ce vor să facă. Și atunci toate cifrele arată bine și investitorii vor fi fericiți", a explicat un fost angajat Roblox, potrivit unui raport Hindenburg Research citat în documentele judiciare.

Purtătorul de cuvânt al Roblox a declarat că „deși niciun sistem nu este perfect, Roblox a implementat măsuri de protecție riguroase, inclusiv restricții privind schimbul de informații personale, linkuri și schimbul de imagini de la utilizator la utilizator și interzicerea conversațiilor sexuale".

„De asemenea, lucrăm în parteneriat cu autoritățile de aplicare a legii și cu cele mai importante organizații pentru siguranța copiilor din întreaga lume pentru a combate exploatarea sexuală a copiilor."

De ani de zile, directorii Roblox au asigurat public părinții de siguranța platformei.

„Luăm toate măsurile de precauție posibile pentru a ne asigura că copiii sunt protejați de persoanele nepotrivite și ofensatoare, precum și de conținutul indecent și de prost gust", a declarat David Baszucki, CEO Roblox, într-un interviu din 2013.

Vicepreședintele Civility & Partnerships Tami Bhaumik a declarat recent pentru Parents Magazine: „Avem responsabilitatea de a ne asigura că jucătorii noștri pot învăța, crea și juca în siguranță. Aceasta continuă să fie cea mai importantă prioritate a noastră și acest lucru nu se va schimba niciodată."

Cu toate acestea, la proces se arată o contradicție flagrantă. În 2019, Bhaumik a recunoscut în timpul unei mese rotunde că „civilizația digitală nu exista la Roblox acum un an și jumătate, iar noi am stabilit acest lucru și am făcut din el o mișcare în cadrul companiei noastre".

În proces se solicită daune nespecificate la o judecată cu jurați. Avocații reclamantei susțin că acest caz reprezintă mai mult decât un prejudiciu individual - este „o poziție împotriva eșecurilor sistemice ale pârâtului de a proteja cele mai vulnerabile persoane din societate de un prejudiciu de neconceput, în căutarea câștigului financiar în detrimentul siguranței copiilor".

Compania de jocuri l-a numit recent pe Matt Kaufman în funcția de Chief Safety Officer, care a susținut că Roblox menține „unul dintre cele mai sigure medii online" pentru copii, lucrând în același timp pentru a crea „cea mai sigură și mai civilizată comunitate din lume".

„Acest proces împotriva Roblox este o reamintire terifiantă a lumii în care trăim, în care lăcomia capitalistă depășește cu mult umanitatea. Nu au existat niciodată suficiente măsuri și protocoale de siguranță, iar copiii suferă inimaginabil", a declarat Matthew Dolman, avocat la Dolman Law Group, care reprezintă reclamanta.

