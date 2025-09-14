Fostul președinte rus care a spus despre români că ”nu sunt o națiune”, decorat de Vladimir Putin

Vladimir Putin l-a decorat duminică pe fostul preşedinte Dmitri Medvedev, informează EFE, care aminteşte că Medvedev a avut mai multe dispute aprinse cu Donald Trump în ultimele luni, cu comentarii belicoase pe reţelele de socializare.

Medvedev, care împlineşte 60 de ani duminică, a primit Ordinul Meritului pentru Patrie, gradul IV, pentru contribuţia sa "la consolidarea statului rus şi asigurarea securităţii naţionale a Federaţiei Ruse".

Fostul președinte rus și-a făcut un renume din jignirile aduse tuturor celor care nu se supun ideologiei moscovite.

În martie 2024, Dmitri Medvedev a spus despre români că ”nu sunt o națiune”. ”Ei bine, nici măcar nu știu cum să răspund la o asemenea obrăznicie. Un singur cuvânt - români!", și-a întărit ofensa liderul rus, ca reacție la faptul că Uniunea Europeană a cerut Rusiei să returneze tezaurul României.

Kremlinul a apărat opiniile controversate exprimate de Medvedev, care a fost preşedinte între 2008 şi 2012, însă a subliniat întotdeauna că Putin este singura autoritate care stabileşte politica externă a ţării.

Trump, despre Medvedev: ”Are gura mare”

"În fiecare ţară, există membri ai guvernului care au opinii diferite asupra evenimentelor în desfăşurare. Există, de asemenea, oameni cu poziţii foarte radicale în SUA şi în ţările europene. Asta se întâmplă tot timpul", a declarat recent purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

Trump, care l-a numit "gură mare" pe Medvedev, care în prezent este vicepreşedintele Consiliului Securităţii Rusiei, a ordonat desfăşurarea a două submarine nucleare în apropierea Rusiei luna trecută, ca măsură de garantare a securităţii naţionale în urma "declaraţiilor provocatoare" ale lui Medvedev.

"Un fost preşedinte rus, Medvedev, care acum conduce unul dintre cele mai importante consilii, a spus nişte lucruri foarte urâte când a vorbit despre energia nucleară. Şi când se menţionează cuvântul nuclear, încep să mă gândesc: 'Să fim precauţi, pentru că este ameninţarea supremă'. Nu ar fi trebuit să spună asta. Are gura mare", a declarat Trump.

Medvedev - pe care Trump l-a mai numit un preşedinte eşuat care încă mai crede că este preşedinte - a criticat ultimatumul impus apoi Rusiei de Statele Unite pentru a opri războiul din Ucraina şi a avertizat că acesta ar putea duce la un conflict între cele două ţări.

EFE: Medvedev este foarte nepopular în rândul rușilor

"Trump joacă jocul ultimatumului cu Rusia: 50 sau 10 zile... Ar trebui să-şi amintească două lucruri. În primul rând: Rusia nu este nici Israel, nici măcar Iran. Şi în al doilea rând: fiecare nou ultimatum este un pas spre război. Nu între Rusia şi Ucraina, ci cu chiar ţara lui", a scris Medvedev pe contul său de X.

La scurt timp după aceea, fostul preşedinte rus a adăugat pe Telegram: "Să-şi amintească (Trump) de filmele sale preferate 'The Walking Dead' şi, de asemenea, cât de periculoasă poate fi 'Mâna moartă'".

Sistemul rusesc ''Perimetru'', cunoscut şi sub numele de ''Mâna moartă'', ar fi activat dacă Kremlinul ar pierde controlul asupra arsenalului său nuclear din cauza unui atac inamic masiv.

Medvedev, care a fost prim-ministru (2012-2020) după ce a părăsit Kremlinul, are puţină influenţă asupra politicii de stat şi este şi foarte nepopular în rândul ruşilor, notează EFE.

