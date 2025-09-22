Percheziții de amploare în R. Moldova înainte de alegeri. Igor Dodon: Maia Sandu caută motive să anuleze votul

Peste 250 de percheziţii au loc în Republica Moldova, într-o cauză penală ce vizează pregătirea dezordinilor şi destabilizărilor în masă, coordonate din Federaţia Rusă, relatează newsmaker.md.

Sunt vizate peste 100 de persoane din mai multe localităţi. Percheziţiile se desfăşoară atât la persoanele vizate, cât şi în unele penitenciare.

Percheziţiile sunt efectuate de ofiţerii Inspectoratului Naţional de Investigaţii (INI) din cadrul IGP, în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaţilor din Brigada „Fulger” şi al angajaţilor Serviciului de Informaţii şi Securitate.

Potrivit IGP, aceştia au descins în această dimineaţă cu peste 250 de percheziţii, fiind vizate peste 100 de persoane din mai multe localităţi din ţară.

„Acţiunile sunt efectuate în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea dezordinilor şi destabilizărilor în masă, coordonate din Federaţia Rusă, prin intermediul elementelor criminale. Percheziţiile au loc atât la figuranţii antrenaţi, cât şi în unele penitenciare”, au comunicat reprezentanţii Inspectoratului, adăugând că vor reveni cu detalii după finalizarea acţiunilor.

Fostul preşedinte prorus Igor Dodon: Maia Sandu şi PAS caută de pe acum motive să anuleze alegerile

Igor Dodon, fostul preşedinte prorus al Republicii Moldova, în prezent liderul Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM), aflat în opoziţie, a afirmat că percheziţiile de luni dimineaţă sunt o încercare de intimidare înaintea alegerilor din weekend.

Maia Sandu şi PAS caută de pe acum motive să anuleze alegerile, fiindcă ei ştiu că vor obţine un rezultat prost în ziua de 28 septembrie, afirmă Dodon, într-o postare pe Facebook.

Dodon a precizat că au loc percheziţii la colegii săi din nordul Republicii Moldova. Potrivit lui Dodon, sunt vizaţi „conducătorii organizaţiilor teritoriale din Drochia şi Rîşcani”.

„În aceste clipe au loc percheziţii la colegii noştri din nord: conducătorii organizaţiilor teritoriale din Drochia şi Rîşcani. Regimul criminal PAS încearcă să ne intimideze, să sperie lumea, să ne reducă la tăcere. (…) Maia Sandu şi PAS caută de pe acum motive să anuleze alegerile, fiindcă ei ştiu că vor obţine un rezultat prost în ziua de 28 septembrie. Ceea ce vedem în aceste zile este agonia dictaturii galbene. Ei ştiu că le vine sfârşitul politic.Noi nu vom ceda. Stimaţi cetăţeni, mai avem o săptămână de rezistat. Vocea poporului e mai puternică decât dictatura”, a scris Dodon pe o reţea de socializare.

Igor Dodon nu a precizat dacă percheziţiile îi vizează pe membrii PSRM sau pe cei din Blocul Electoral „Patriotic”, din care face parte partidul.

