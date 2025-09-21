Rusia cheltuie aproximativ 1% din PIB-ul Moldovei pentru dezinformare. Metodele folosite pentru a influența alegerile

21-09-2025 | 19:38
Mai sunt doar câteva zile până la cele mai importante alegeri din istoria Republicii Moldova, iar autoritățile de la Chișinău fac tot posibilul pentru a opri propaganda susținută de Rusia.

Constantin Toma

Inclusiv BBC a publicat o anchetă despre o rețea de manipulare finanțată direct de la Moscova.

Cu clipuri pe social media, încearcă autoritățile de la Chișinău să-i convingă pe alegători să nu accepte bani pentru a vota un anumit partid, la alegerile parlamentare. Se întâmplă asta în condițiile în care, în ultimele zile, s-au intensificat încercările de manipulare a votanților.

BBC a publicat o investigație care arată că o rețea secretă, finanțată de Rusia, face totul pentru a perturba alegerile de peste Prut. Membrii acesteia le oferă sume importante celor care postează propagandă pro-rusă și știri false care subminează partidul proeuropean Acțiune și Solidaritate.

Mai mult, rețeaua a făcut și un așa-zis sondaj, care sugerează că partidul fondat de Maia Sandu va pierde alegerile în fața Blocului Electoral Patriotic, pro-rus.

Ilan Șor, în spatele unei rețele care vrea să influențeze alegerile din Moldova

În spatele poveștii ar fi chiar fugarul Ilan Șor, adăpostit la Moscova, dar și un ONG, numit Evrazia, sancționat de Regatul Unit, Statele Unite și Uniunea Europeană pentru că ar fi mituit cetățeni moldoveni să voteze împotriva aderării la Uniune, anul trecut.

Un reporter BBC a reușit să se infiltreze în rețeaua coordonată prin aplicația de mesagerie Telegram, unde se mai aflau alți 34 de recruți. Acolo a trecut printr-o adevărată școală de fake news.

I s-au oferit 125 de lire sterline pe lună, bani care îi vor fi virați de o bancă de stat din Rusia pentru a posta pe TikTok și Facebook texte care conțineau acuzații nefondate, inclusiv că actualul guvern vrea să falsifice rezultatele alegerilor, că potențiala aderare a țării la Uniune este condiționată de schimbarea orientării sexuale a cetățenilor, dar și că președintele Maia Sandu facilitează traficul de copii.

Jurnaliștii au ajuns la concluzia că rețeaua este formată din cel puțin 90 de conturi TikTok, care au postat mii de videoclipuri, totalizând peste 23 de milioane de vizualizări, populația Republicii Moldova fiind de doar 2,4 milioane.

Rusia cheltuie 1% din PIB-ul Moldovei pentru dezinformare

Vlad Adamescu, cofondator Politică la Minut: „Am văzut că Rusia cheltuie aproximativ 1% din PIB-ul Republicii Moldova pe astfel de operațiuni de dezinformare. Ne așteptăm cam 10 locuri din parlamentul Republicii Moldova să fie decise de Diaspora, care probabil vor fi câștigate de partidul Acțiune și Solidaritate, partidul proeuropean, și trebuie menționat că toate sondajele pe care le vedem acum în Moldova și în care PAS e pe la vreo 30% nu conțin Diaspora, deci adăugăm cam 10%.”

Pe 28 septembrie, Diaspora moldoveană din România va putea vota în 23 de secții de votare, deschise în 14 orașe.

Val de manipulări pro-ruse înaintea alegerilor decisive din Republica Moldova. Lupta dusă la Chișinău cu dezinformarea

