Vremea azi, 22 septembrie. Temperaturile ating maxime neobișnuit de ridicate pentru a doua parte a lunii

Luni, temperaturile vor fi peste normalul perioadei, cu 32 de grade în Banat și 22 la malul mării. Cer senin în majoritatea regiunilor, vânt cu rafale de 55-65 km/h în sudul Banatului și ușor activ în Moldova și Transilvania.

În Dobrogea și Bărăgan găsim soare și atmosferă foarte plăcută. Mai apar câțiva nori în Dobrogea, însă nu sunt anunțate ploi. După prânz, temperaturile urcă până la 28 de grade în Bărăgan, dar pe litoral avem în continuare valori mai scăzute, cuprinse între 22 și 25 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, cerul va fi curat, vântul va avea unele porniri pe parcursul zilei, iar la amiază se ating 27 de grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță încă o zi foarte frumoasă, cu mult soare, un vânt mai insistent și temperaturi de până la 26 de grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme plăcută și temperaturi în creștere ușoară. După prânz se vor înregistra 29 de grade la Satu Mare.

În ținuturile vestice se anunță încă o zi însorită și călduroasă, cu 32 de grade în termometre. Vântul se intensifică în sudul Banatului, unde vor fi rafale de 55-65 km/h.

În Transilvania, ziua începe cu ceață în depresiuni și tot în depresiuni este destul de rece. Apoi ceața se risipește, apare soarele și se încălzește treptat. La amiază vor fi 25 de grade la Miercurea Ciuc și 29 de grade la Alba Iulia.

Soare și vreme plăcută se anunță și în Oltenia. Temperaturile, mai ridicate decât în mod obișnuit la această dată, vor ajunge până la 30 de grade.

Și în ținuturile sudice urmează o zi cu atmosferă de vară. Vântul va fi ceva mai activ, iar maximele vor ajunge până la 29 de grade.

Vremea în București

În București, avem încă o zi însorită și caldă. După prânz se vor înregistra în jur de 28 de grade.

Marți se anunță încă o zi însorită, însă în primele ore ale zilei vor fi condiții de ceață. Vântul abia va adia și la amiază se vor atinge tot 28 de grade.

Miercuri, vremea rămâne caldă și frumoasă. Soarele strălucește pe tot parcursul zilei, iar în noaptea următoare se pornește vântul.

Joi se răcește semnificativ și la amiază se vor înregistra cel mult 22 de grade. Atmosfera va fi schimbătoare, iar vântul va crește în intensitate pe parcursul zilei. În noaptea de joi spre vineri, vântul se domolește și minima coboară la 9 grade.

Vremea la munte

La munte, urmează o zi caldă și frumoasă. Vântul prinde putere la altitudini mari, în vestul Carpaților Meridionali și în Munții Banatului, unde vor fi rafale de peste 70-80 km/h.

Marți, vântul scade în intensitate. Dimineața o să fie ceață pe văi și în depresiuni, apoi apare soarele și atmosfera va fi plăcută.

Miercuri se răcește în masivele din nord-vestul și din nordul țării, dar în rest vremea rămâne caldă. Atmosfera va fi schimbătoare și o să plouă pe suprafețe restrânse.

Joi, temperaturile scad în cea mai mare parte a zonei montane și se vor apropia de normalul acestei perioade. Se mai adună norii, o să plouă, iar în masivele vestice sunt posibile și descărcări electrice. Vântul se intensifică în Munții Banatului.

