O ruso-americancă, arestată de FSB cu privire la „trădare” şi „susţinerea regimului de la Kiev”. De ce este acuzată

„Serviciul federal de securitate a pus capăt, la Ekaterinburg, activităţilor ilegale ale unei rezidente din Los Angeles în vârstă de 33 de ani, deţinătoare a cetăţeniilor rusă şi americană”, anunţă într-un comunicat FSB.

Russia has jailed another American.

The FSB said it charged this unnamed Russia-US dual citizen, 33, with treason for organizing fundraisers for the Ukrainian army.

She was arrested in Ekaterinburg – the same city where the FSB arrested Evan Gershkovich last year. pic.twitter.com/yZS3W63R6P