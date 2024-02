VIDEO. Rușii au lăsat ușile depozitelor deschise. Dronele Ucrainei au intrat și au aruncat în aer tancuri și camioane

Dar forțele ucrainene au localizat depozitele în care rușii depozitau tancurile T-72 și T-80, un vehicul de luptă BMP-3 și un vehicul de geniu BREM.

Apoi, câțiva operatori ucraineni foarte pricepuți în mânuirea dronelor, din Brigada Prezidențială Separată, au dirijat aparatele încărcate cu explozibil prin ușile deschise ale depozitelor și au demolat vehiculele din interior.

"Ca într-un poligon de tragere", potrivit agenției de presă ucrainene Censor, citată de Forbes.

Imediat, depozitele au luat foc. Iar vehiculele din interior - două tancuri, un BREM, un BMP și mai multe camioane cu arme și camioane de aprovizionare, în valoare totală de milioane de dolari - au ars.

Există chiar și o înregistrare video a întregului dezastru.

⚡️????????Ukrainian military personnel from the Presidential Brigade destroyed ????????Russian equipment in the hangar:

▪️ Two C60 installations based on ZIL

▪️ Two T72 tanks

▪️ BMP-3

▪️ Rare Terminator armored combat vehicle

▪️ Gazelle

▪️ Two Urals from BC pic.twitter.com/xvFoYKh2Tc