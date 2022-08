Dezastru ecologic în Europa: Mii de peşti morţi plutesc pe un fluviu. Localnicii sunt sfătuiți să stea departe de apă

Oamenii vorbesc despre un dezastru ecologic, localnicii fiind sfătuiți să stea departe de apele fluviului, conform AFP și news.ro.

Cel mai probabil, peștii morți au fost purtați de curent din Polonia. Localnicii și pescarii polonezi au semnalat că au văzut bancuri de pești fără viață încă din data de 28 iulie, însă autoritățile nu au luat nicio măsură.

Oficialii germani acuză autorităţile poloneze că nu i-au informat despre acest dezastru ecologic, scrie DW News.

Germany is blaming Poland for not informing it of a potential chemical contamination in the Oder River, which runs through both countries, after tons of dead fish were found floating on the surface. pic.twitter.com/xZafTy4Us9 — DW News (@dwnews) August 12, 2022

În Polonia, guvernul populist de dreapta este criticat pentru că nu a reacţionat mai devreme.

Pe Twitter au apărut imagini cu dezastrul ecologic. Un internaut a surprins în imagini bancuri de pești morți, dar și un castor.

Meanwhile in Poland: ecological disaster on the Oder River. Thousands of dead fish, dead beavers...Allegedly, the cause is a highly poisonous solvent. Although the poisoning began a few days ago, there is no information about its source. The Gov doesn't give a damn.#Oder #River pic.twitter.com/LEID4D8ZFi — Agata Tumiłowicz-Mazur (@aga_tumilowicz) August 11, 2022

Premierul Poloniei: „Amploarea poluării este foarte mare”

Premierul polonez Mateusz Morawiecki a încercat să se justifice vineri.

”Iniţial, toată lumea a crezut că este doar o problemă locală. Amploarea poluării este foarte mare, suficient de mare pentru a spune că Oderul va avea nevoie de ani întregi pentru a reveni la starea sa naturală. Cantităţi uriaşe de deşeuri chimice au fost probabil aruncate în râu, cu deplina conştientizare a riscului şi a consecinţelor”, a precizat Morwiecki în podcastul său săptămânal.

Cauza dezastrului ecologic

Ministrul german al Mediului, Steffi Lemke, a cerut o anchetă exhaustivă în vederea stabilirii cauzelor acestui „dezastru ecologic”.

Michel Tautenhahn, adjunctul şefului Parcului Naţional Valea Oderului de Jos spune că există ”peşti morţi peste tot”.

„Sunt profund şocat. Simt că văd zeci de ani de muncă distruşi. Apa este viaţa noastră”, a mai spus el, adăugând că o mulţime de alte animale acvatice, precum scoicile, au fost şi ele afectate.

Axel Vogel, ministrul Mediului din landul Brandenburg, spune că moartea peştilor ar putea fi cauzată de distorsiunea nivelului de oxigen atunci când nivelul apei este prea scăzut, a mai argumentat el.

„Noi am observat o creştere a nivelului de oxigen de câteva zile, ceea ce indică faptul că a fost introdusă o substanţă străină care a provocat toate acestea”, a spus Vogel.

„Seamănă cu Cernobîl”

În Germania sunt în curs de desfăşurare teste pentru a stabili natura acestei substanţe. Autorităţile au semnalat niveluri extrem de ridicate de mercur. Ancheta urmează să stabilească dacă mercurul a provocat acest dezatru ecologic.

Poland's second longest river, the Oder, has just died from toxic pollution. In addition of solvents, the Germans detected mercury levels beyond the scale of measurements. The government, knowing for two weeks about the problem, did not inform either residents or Germans. pic.twitter.com/wiwVyEUqJw — Far Left Kyle (@FLKDayton) August 12, 2022

Opoziţia, autorităţile locale şi organizaţiile de mediu au cerut explicaţii guvernului polonez. Ei au cerut chiar şi demisia funcţionarilor din cadrul Ministerului Climei, inclusiv a unui viceministru care încuraja populaţia să înoate în apele fluviului.

”Seamănă cu Cernobîl, când, după dezastru, autorităţile sovietice au trimis oameni să ia parte la parada de 1 Mai”, a declarat Daniel Petrykiewicz, activist de mediu.

Poluarea din râul Oder ar putea afecta peştii din Marea Baltică

Poluarea industrială produsă pe râul Oder de-a lungul graniţei dintre Germania şi Polonia care a dus la moartea masivă a peştilor ar putea afecta viaţa marină chiar până în Mare Baltică, a avertizat ministrului Mediului dintr-un land german, informează DPA.

În funcţie de vânt şi de condiţiile actuale, poluarea este aşteptată să ajungă la gura de vărsare a râului Oder în apropiere de oraşul-port Szczecin din Polonia cel mai devreme în această seară, a scris ministrul Mediului din landul german Mecklenburg - Pomerania Inferioară într-o declaraţie de vineri seară.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, partea vestică a lagunei Szczecin ar putea fi de asemenea afectată, se mai spune în comunicat.

Localnicii au interzis la pescuit

Ministru a lansat un apel către rezidenţi să nu pescuiască în apele râului şi să nu utilizeze apa în alte scopuri.

Oamenii de ştiinţă încearcă de mai multe zile să determine cauza dezastrului ecologic. Autoritatea poloneză din domeniul apei a precizat că 10 tone de peşti morţi au fost recuperate din râu de-a lungul graniţei.

Primarul oraşului din estul Germaniei Schwedt, Annekathrin Hoppe, a sus că moartea a mii de peşti este o catastrofă ecologică de proporţii fără precedent.

Recompensă pentru a găsi cauza poluării

Totodată, poliţia poloneză a oferit sămbătă o recompensă de 210.000 de euro pentru a găsi autorul gravei poluări din râul Oder, informează AFP.

''Comandantul şef al poliţiei a fixat astăzi o recompensă de un milion de zloţi pentru a ajuta la descoperirea autorilor acestei catastrofe ecologice'', a declarat presei vice-ministrul pentru Interne, Maciej Wasik.

Critici la adresa guvernului Poloniei

Guvernul naţionalist-populist polonez a fost vizat în ultimele zile de un val de critici, atât în Polonia, cât şi în Germania, pentru că nu a reacţionat mai rapid în faţa acestei catastrofe catalogată vineri drept ''dezastru ecologic'' de ministrul german al Mediului, Steffi Lemke.

Prim-ministrul polonez, Mateusz Morawiecki, a recunoscut sâmbătă că i s-a adus la cunoştinţă situaţia abia pe în data de „9 sau 10 august”, deşi primele semne de poluare au fost înregistrate la sfârşitul lui iulie.

''Este evident că am aflat prea târziu. Serviciile de resort ar fi trebuit să mă informeze mai devreme'', a declarat el presei cu prilejul unei conferinţe de presă la Gorzow Wielkopolski (vest), centrul administrativ al regiunii pe unde curge Oder.

Sâmbătă, ministrul polonez al Climatului, Anna Moskwa, a precizat că analizele apei, atât poloneze, cât şi germane, au fost identice.

''Nu a fost identificat mercur. Analizele efectuate pe cele două părţi ale frontierei indică o saliniatate ridicată'', a precizat ea pentru presă, adăugând că alte analize sunt în curs de desfăşurare.



Sursa: AFP, News.ro Etichete: , , , , , , Dată publicare: 13-08-2022 15:34