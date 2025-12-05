De ce nu vrea Victor Rebengiuc ca numele său să fie acordat vreunei străzi. „Voi lăsa scris in testament”

Actorul Victor Rebengiuc a primit distincția „România Europeană”. Cu mult umor, ne-a spus că va scrie în testament ca nicio stradă să nu-i poarte numele, pentru că ar fi greu de pronunțat.

Ajuns la 92 de ani, maestrul a mărturisit că nu a reușit să joace așa cum a sperat și că îl întristează ura, care a fisurat societatea.

Emoționat, dar cu același zâmbet cu care a cucerit publicul, maestrul Victor Rebengiuc a mărturisit că a ajuns actor fără să vrea.

Victor Rebengiuc, actor: „Familia mea nu fusese niciodată la teatru, care se îngrijeau de viața de zi cu zi. Aveam radio mic și ascultam teatru, recunoșteam actorii după voce, dar niciodată nu m-am gândit să mă fac actor.”

A povestit că a urmat cursurile unui liceu tehnic la specialitatea transformatoare electrice. Profesorii au fost cei care l-au remarcat.

Victor Rebengiuc, actor: „Întotdeauna pretențiile mele au fost mai mari decât ce am izbutit să fac. Am fost foarte fericit când am dat de piesa asta, «Tatăl», și la vârsta mea am considerat că este o piesă care merită să încheie o carieră de aproape 70 de ani pe scenă.”

Mariana Mihuț, actriță: „Am avut lângă mine un om care m-a înțeles, cu care am jucat pe scenă și ne-am înțeles foarte bine, poate mai bine decât în viață.”

Marius Manole, actor: „Lângă dumnealui, atunci când joci, treci prin toate stările, pentru că e o mare responsabilitate.”

Medeea Marinescu, actriță: „Victor Rebengiuc a avut o minte lucidă și limpede și cred că asta i-a dat puterea să rămână pe un drum just.”

Victor Rebengiuc a apărut în numeroase piese de teatru și filme. Printre cele mai apreciate se regăsesc Omul care aduce ploaia,

O scrisoare pierdută, Regele moare, Pădurea spânzuraților, Moromeții sau Balanța.

Nicușor Dan, președintele României: „Pădurea spânzuraților – mărturisesc că e un film pe care nu am curajul să-l văd a doua oară. Mi-e teamă că, văzându-l a doua oară, aș strica ceva în interiorul meu. Domnul Rebengiuc e cineva care a cunoscut succesul, dar care nu s-a lăsat dus de succes.”

Victor Rebengiuc, actor: „Vreau să atrag atenția că sunt Rebengiuc, nu Rebenciuc. Tocmai de aceea voi lăsa scris în testament că nu vreau niciun nume de stradă să inducă în eroare poștașii.”

Actorul Victor Rebengiuc s-a retras în luna septembrie din teatru și cinematografie, la cei 92 de ani.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













