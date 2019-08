Inspectorul Pro, în vizită timp de o zi la Giurgiu și în Ruse. De ce turiștii preferă să meargă în Bulgaria

Ne aglomerăm cu miile pe Valea Prahovei și pe litoral, când la doar 60 de kilometri de Bucureșți, Dunărea se dă în spectacol și ne răsfață cu un peisaj incredibil.

Păcat însă, că acolo unde natura excelează, autoritățile parcă fac tot posibilul să alunge turiștii. ''Inspectorul Pro'' a petrecut o zi în zonă, dar și pe malul bulgăresc al Dunării și vă explică gluma amară potrivit căreia cel mai frumos loc din Giurgiu e Ruse.

Să rămâi în București când ai impresia că tot orașul a plecat la mare sau la munte poate fi o provocare. Simți însă că ai luat decizia corectă când vezi cozile interminabile din trafic, pe drumurile spre litoral sau Valea Prahovei.

Te uiți pe hartă și îți cade privirea pe Giurgiu. Un oraș la Dunăre, la 60 de kilometri de Capitală. După o oră și jumătate, ești pe malul fluviului.

Bărbat: „Frumos, dar cam pustiu. Nu prea văd nimic să mănânci ceva, să serveșți ceva, nimic.”

Citește și Funcționară filmată de Inspectorul Pro în timp ce primește o ”atenție”. Reacția șefilor când au văzut imaginile

Reporter: „Cât timp petreci aici?”

Bărbat: „10-15 minute de la un capăt la altul. Ne și plictisim.”

Pe malul Dunării, sunt doar două restaurante. Unul dintre ele este într-un complex cu piscină, 20 de lei intrarea în cursul săptămânii, 25 de lei în weekend. În preț, este inclus șezlongul. Noi ne-am oprit să mâncăm la cel de-al doilea restaurant, un ponton plutitor. Am vrut pește proaspăt, de Dunăre. Chelnerița ne-a recomandat crap și somn. Am ales crapul, 32 de lei cel prăjit, 38 de lei, saramura. Fără garnitură. După o oră, mâncarea nu era gata.

Reporter: „Ideea e că am comandat acum o oră.”

Chelner: „O oră aveți de când ați comandat un crap și o ciorbă? Noi vrem să aducem, dar dacă nu ne dă de la bucătărie. Aceeași problemă o avem în fiecare zi.”

La 5 minute după ce am cerut explicații, mâncarea a apărut. Mult sub așteptări.

Chelner: „Nu suntem noi de vină. Bucătăria nu dă drumul la bonuri.”

Reporter: „Da, dar nu e nici vina noastră.”

Chelner: „Da, înțelegem.”

Cu un gust amar după această experiență, am vrut să ne plimbăm pe Dunăre. Am găsit o singură ambarcațiune.

Plimbarea standard de o oră este 27 de lei de adult și 21 de lei pentru copil. Minim șase persoane.

Lăsăm portul în urmă și cu ajutorul unui localnic, găsim o plajă de vis pe malul Dunării. Drumul până acolo este însă presărat de praf și gunoaie.

Zona este frumoasă cu nisip fin și vegetație bogată, care îți oferă umbră într-o zi călduroasă. Autoritățile nu au fost în stare să amenajeze această plajă. Nu au pus nici măcar un coș de gunoi. Tocmai de aceea, noi trebuie să fim cei responsabili și să protejăm natura. Nu mai lăsați gunoi în urmă. Luați-l cu dumneavoastră și aruncați-l într-un loc amenajat.

Giurgiu ar putea deveni una dintre destinațiile de weekend preferate ale românilor. Dar pentru asta este nevoie de investiții și implicare din partea autorităților locale, care se laudă acum cu un centru de agrement pe malul unui canal, unde te poți plimba cu caiacul sau hidrobicicleta și cu un port pentru ambarcațiuni, în construcție. Dar e nevoie de mai mult pentru a-i convinge pe turiști să rămână sau să revină. Oricum, fondurile pentru cele două obiective sunt europene. La fel ca această investiție: o amenajare de 1,2 hectare demarată în 2007.

Conform informațiilor de pe site-ul Giurgiu, amenajarea acestei zone a costat 1 milion de euro din care 7 sute de mii de euro fonduri europene prin programul PHARE și 3 sute de mii de euro de la bugetul local.

De parc ar trebui să aibă grijă firma primăriei care se ocupă de administrarea domeniului public. Barbu Nicolae este edilul orașului, ales pe listele PSD.

Barbu Nicolae, edilul orașului: „Încercăm să îi schimbăm utilitatea, să îl facem acel loc pentru picnic, dar anul acesta nu am putut să susținem financiar.”

Reporter: „Nu au fost bani nici pentru lucrări de întreținere?”

Barbu Nicolae: „Ba da, ei au. Normal ar trebui să fie îngrijit.”

Reporter: „Când ați fost ultima dată acolo?”

Barbu Nicolae: „Spre zona aceea nu am ajuns, adică efectiv să cobor la lac nu am ajuns. Voi vedea exact și vom lua măsurile care trebuiesc.”

Deși este la al doilea mandat, primarul vorbește acum despre cum orașul a reușit să atragă peste 8 milioane de euro fonduri europene pentru proiecte turistice: amenajarea cetății Mircea cel Bătrân, amenajarea canalului Cama și a unei nave ponton.

Barbu Nicolae: „Lucrurile au mers foarte greu până am semnat contractele sau până semnăm contractele de finanțare, foarte, foarte greu pe zona ADR Sud Muntenia. Nu aș vrea să caut motive la alții, dar și trei guverne, trei-patru miniștri ai fondurilor europene și ai MDRAP-ului (Ministerul Dezvoltării) parcă și-au pus amprenta în perioada aceasta.”

Atunci nu ne mai mirăm că turistul nemulțumit ia drumul Bulgariei. Russe se află tot pe malul Dunării, vizavi de Giurgiu. Drumul până la vamă e pitoresc, dar presărat de pericole.

Reporter: „Unde le duceți (vacile)?”

Localnic: „Acasă?!”

Reporter: „Unde?”

Localnic: „Aici, la câmp!”

Orașul Russe este imediat după graniță.

Turistă: „Nu am ales Valea Prahovei, cu toate că sunt brezeancă. Da îmi pare rău să spun, am ales Ruse, că ajung mai repede. Am fost în Giurgiu în primăvară și am încercat să găsim un loc frumos și am dat numai de gunoaie, însă am ales Bulgaria pentru că ne simțim bine. E curat, e frumos."

Pe malul Dunării, se lucrează la amenajarea falezei. Nu sunt mai multe restaurante ca la Giurgiu, dar servirea, prețurile și mâncarea îi conving pe turiști să revină. Crapul costă 20 de lei porția, iar somnul 25. Pe malul românesc, crapul e 32 de lei iar somnul 34.

Angajat local Bulgaria: „Avem din Dunăre, somn și crap. Peștele este proaspăt. Românii mănâncă în special somn.”

Pentru cei care vor să se plimbe pe Dunăre, un vapor pleacă din port, în fiecare zi, la ora 18. O cursa costă în jur de 50 de lei. Iar la 20 de kilometri de Russe, la Ivanovo, în parcul natural Ruselski Lom, găsim un complex monahal, adică o rețea de biserici, capele și mănăstiri săpate în stâncă. Sunt vechi de sute de ani și sunt incluse în lista patrimoniului mondial UNESCO.

Turistă: „E ziua fetiței și am zis că voiam să facem ceva pe lângă București și nu am știut ce exact. S-a uitat soțul pe internet și ne-a plăcut cum e și am zis cât facem? 2 ore, hai să ne urcăm în mașină. Și chiar e superb.”

Reporter: „A meritat drumul?”

Turistă: „Da, da, chiar a meritat. Merită mai mult decât spre Valea Prahovei să stăm 5 ore în trafic."

După o zi petrecută în aceste două orașe de pe malul Dunării, înțelegi gluma amară care circulă prin zona, că cel mai frumos loc de vizitat la Giurgiu e Ruse și de ce urbea românească rămâne doar un loc de tranzit spre plajele din Bulgaria, Grecia sau Turcia.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!